Portugal vs. Croacia, un día antes del aniversario de muerte de Jota

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Después de terminar la fase de grupos del Mundial 2026 con dos empates y una victoria, la Selección de Portugal clasificó a dieciseisavos de final en el segundo lugar del Grupo K, y como premio le tocará enfrentar a la siempre complicada Croacia y lo harán en una fecha especial para este equipo: el día previo al aniversario luctuoso de Diogo Jota.

El 3 de julio de 2025, a sus 28 años, Jota falleció en un trágico accidente automovilístico ocurrido en la provincia de Zamora, España. El entonces jugador del Liverpool viajaba en un automóvil deportivo junto a su hermano, André Silva, y su muerte conmovió a todo el mundo deportivo. Al día de hoy, vive en el recuerdo de cada uno de sus compañeros y entrenadores. Roberto Martínez, aseguró que quieren ganar la Copa del Mundo por él.

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"Me parece que todos los días son difíciles, cuando entrenamos siempre hay momentos donde Diogo Jota regresa a nuestra memoria, así que no diría que el aniversario de su fallecimiento va a ser algo especialmente difícil, diría que es una celebración, tenemos que ganar por él", reconoció en conferencia de prensa al terminar el partido con Colombia en Miami."Todo lo que empezamos como equipo empezó con él, ganamos la Liga de las Naciones con él, queremos ganar la Copa del Mundo por él. El aniversario de su fallecimiento significa para decir que el siguiente partido es de él. Cuando él estaba con nosotros probablemente éramos más fuertes, pero su presencia está clara dentro de nosotros", agregó.Portugal enfrentará a Croacia el jueves 2 de julio en Toronto, Canadá, y desde el cielo contarán con su jugador número 12. Para Martínez, ahora empieza "un nuevo Mundial"."El primer Mundial ya acabó y ahora nos preparamos para Croacia, un equipo que conocemos bien, pero el equipo está preparado para cumplir el objetivo que es ganar todos los partidos. El objetivo no cambia, el proceso no cambia, y ahora estamos enfocados en recuperarnos para lo que viene".