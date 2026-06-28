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Copa Mundo 2026: Sudáfrica y Canadá abren dieciseisavos

La fase de grupos concluyó y comienza la etapa eliminatoria con 16 partidos entre equipos clasificados.

Por El Universal

Junio 28, 2026 10:21 a.m.
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Copa Mundo 2026: Sudáfrica y Canadá abren dieciseisavos
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      La Copa del Mundo 2026 entra en su fase decisiva este domingo con el duelo entre Sudáfrica y Canadá.


      Los partidos de Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

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      Concluyó la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y, para muchos aficionados, comienza la parte más emocionante de la justa.
      Sudáfrica vs Canadá
      Brasil vs Japón
      Alemania vs Paraguay
      Países Bajos vs Marruecos
      Costa de Marfil vs Noruega
      Francia vs Suecia
      México vs Ecuador
      Inglaterra vs RD Congo
      Bélgica vs Senegal
      Estados Unidos vs Bosnia-Herzegovina.
      España vs Austria
      Portugal vs Croacia
      Suiza vs Argelia
      Australia vs Egipto
      Argentina vs Cabo Verde
      Colombia vs Ghana

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      El Universal

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      Nikola Vlasic le da el triunfo a Croacia
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