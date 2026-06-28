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Nikola Vlasic le da el triunfo a Croacia

Por AP

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Nikola Vlasic le da el triunfo a Croacia
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      FILADELFIA.- Nikola Vlasic y Luka Sucic marcaron los goles con los que Croacia selló su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial, luego de vencer el sábado 2-1 a Ghana.

      Ghana llegó clasificado al encuentro y jugará la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo por primera vez desde 2010.

      Vlasic remató de cabeza un tiro de esquina de Luka Modric al minuto 83 para anotar el gol de la victoria y volver a meter a Croacia en la pelea luego de finalizar en tercer lugar en Qatar 2022. El triunfo dejó a la selección croata como segundo lugar del Grupo L, sólo detrás de Inglaterra. Ghana terminó en la tercera posición del sector.

      Sucic abrió el marcador al minuto 31 para Croacia con un auténtico misil desde fuera del área para el segundo gol de su carrera con la camiseta de la selección.

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      Derrick Luckassen empató el marcador --tras una breve revisión--, desatando la euforia de los miles de aficionados vestidos de amarillo en la casa de los Eagles de Filadelfia de la NFL. Luckassen, hermano de Brian Brobbey, de la selección de Holanda, sacó un disparo rasante al minuto 73 para el 1-1.

      El arquero ghanés Benjamin Asare mantuvo brevemente el empate con una espectacular atajada, estirándose para rozar el balón y enviarlo por encima del travesaño. Sin embargo, no pudo frenar el disparo de Vlasic apenas un minuto después.

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