Campeón PSG se presenta goleando

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PARÍS.- El ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé marcó los primeros goles del vigente campeón Paris Saint-Germain en la nueva campaña de la Liga de Campeones, y sus primeros tantos de la temporada, al anotar dos veces en una victoria en casa por 6-1 contra Slovan Bratislava el miércoles.

También asistió un gol en cada tiempo para el nuevo fichaje Ferrán Torres, cuyo triplete, bien definido, llevó al delantero español campeón del mundo a cinco tantos desde que llegó procedente de Barcelona en la pretemporada.

Fue un bienvenido regreso a la forma para Dembélé, una de las figuras de Francia en el Mundial con seis goles, tras un inicio frustrante de la temporada doméstica.

Lo sustituyeron al descanso en el debut de PSG en la Ligue 1 tras una actuación deslucida contra Rennes en un empate 2-2, y luego el entrenador Luis Enrique lo dejó fuera del siguiente partido contra Lille. Dembélé fue intrascendente como suplente tardío en la segunda mitad en una derrota en casa por 2-1 ante Mónaco el viernes pasado.

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Dembélé puso a PSG por delante en el minuto 17 contra Slovan, al reaccionar rápido después de que el disparo con efecto de Nuno Mendes pegara en el poste y dirigir el rebote hacia adentro, junto al poste derecho.

Instantes después, remató desviado desde dentro del lado izquierdo del área, antes de cabecear su segundo gol en el 23 tras un centro desde la derecha del mediocampista de 18 años Dro Fernandez.

Luego Dembélé habilitó a Torres, que se metió hacia el área para conectar su centro.

Poco después, Dembélé cayó de rodillas, frustrado, cuando de algún modo estrelló el balón en el travesaño desde muy cerca mientras PSG despedazaba a Slovan. Diez jugadores de PSG fueron nominados el martes en la lista corta de 30 para el Balón de Oro, que Dembélé ganó por primera vez el año pasado.

PSG no había logrado ganar sus cuatro partidos anteriores antes de enfrentar a Slovan en el Parque de los Príncipes, encajando siete goles y perdiendo la Supercopa de Francia ante Lens.