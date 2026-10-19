México pierde en debut del Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos

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Primera prueba no superada y ahora toca remar contracorriente. México debutó en la Copa del Mundo Femenil con una dolorosa derrota (2-0) ante España. Amarga presentación tricolor en Marruecos.

Miguel Gamero, el seleccionador, prometió que sus jugadoras se iban "a matar en la cancha" y no mintió.

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Sus pupilas no lo defraudaron y dejaron buenas sensaciones, pero esta vez las ganas no fueron suficientes.La Roja fue mucha pieza para el Tricolor y ni el enorme esfuerzo de las jóvenes mexicanas evitó el descalabro en la primera jornada.El marcador pudo ser más abultado, pero Ania López evitó una goleada en el Mohammed VI Football Complex. La arquera salió en plan grande y sólo permitió dos goles españoles.Desde un principio, la selección europea dejó en claro su intención de ser la protagonista, pero el poste y las atajadas de la portera tricolor no dejaron que tomara la ventaja.Cuando el descanso se acercaba, cayó la anotación de Carolina Ferrera (42'), quien aprovechó un rebote de Ania López y mandó a guardar el esférico con demasiada tranquilidad. Balde de agua fría para el Tri.Tras el medio tiempo, Kemberly García tuvo la oportunidad de empatar el encuentro, pero no supo cómo definir y mandó su intento de disparo por encima de la cabaña española.Exactamente 46 segundos después, Elena Vizuete se quitó de encima a dos rivales, metió un estupendo zurdazo y amplió la ventaja para La Roja (48'). Como dicta una de las máximas de este deporte: "Gol fallado, gol en contra".A pesar de que ya contaba con el marcador a su favor, España no dejó de buscar el arco tricolor. Por fortuna para México, su insistencia ya no se reflejó en otra anotación.El Tri no fue capaz de generar peligro en la recta final, ni siquiera los cambios que realizó Miguel Gamero fueron suficientes para intentar, al menos, el descuento.Ni el apoyo con el que contaron las jugadoras mexicanas en Marruecos ayudó a que se acercaran en el marcador. Por momentos, los gritos de "México, México" retumbaron con fuerza en la ciudad de Salé.A pesar de la derrota, el combinado nacional todavía tiene opciones de superar la fase de grupos, pero tiene que derrotar sí o sí a Chile en su segunda prueba. El Tricolor Femenil Sub-17 ya no tiene margen de error.