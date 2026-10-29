logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

"Canelo" Álvarez quiere volver a ser el campeón del mundo

La preparación incluye la ceremonia de pesaje y la conferencia previa a la pelea del 31 de octubre.

Por El Universal

Octubre 29, 2026 01:13 p.m.
A
Canelo Álvarez quiere volver a ser el campeón del mundo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       Saúl "Canelo" Álvarez llegó a Arabia Saudita con una sola misión: ser campeón del mundo. Pese a los cuestionamientos sobre su edad y estado forma, el pugilista tapatío quiere recuperar el trono en las 168 libras, en donde hasta antes de enfrentar a Terence Crawford el año pasado, fue el dominador absoluto por cuatro largos años.


      "Me siento bien. Voy a ser un campeón del mundo de nuevo, esa es mi misión. Estoy enfocado en que pase lo que pase, cueste lo que me cueste, voy a ser un campeón del mundo", comentó el pugilista de 36 años en el primer día de medios en Arabia Saudita previo a la cartelera "México contra el mundo".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sobre su rival el próximo 31 de octubre, Christian Mbilli, el tapatío destacó las habilidades que tiene, mismas por las cuales registra un invicto de 29 combates, de los cuales 24 han sido por la vía del nocaut.
      "Es un buen peleador; es agresivo, lanza muchos golpes, es campeón por una razón, ya sabes. Pero estoy listo", sentenció el tapatío.

      Arropan al "Canelo"

      Pese a la derrota ante Crawford el año pasado, el legado del mexicano se encuentra intacto y en tierras árabes se lo reconocieron, no solo por los mariachis que le llevaron durante el primer evento previo a la cartelera, sino también, por la cantidad de felicitaciones y aplausos que se llevó del público del Oriente medio.
      De momento, el tapatío tuvo espacios para dar declaraciones y hacerse fotografías. Este jueves, continuará la actividad, con la conferencia de ambos pugilistas, mientras que el viernes se llevará a cabo el primer reto para "Canelo": superar la báscula en la ceremonia de pesaje. Y el sábado, será el momento de regresar a la actividad en los cuadriláteros después de 13 meses de ausencia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Canelo Álvarez quiere volver a ser el campeón del mundo
      Canelo Álvarez quiere volver a ser el campeón del mundo

      "Canelo" Álvarez quiere volver a ser el campeón del mundo

      SLP

      El Universal

      La preparación incluye la ceremonia de pesaje y la conferencia previa a la pelea del 31 de octubre.

      Tri Femenil pierde y se despide del Mundial Sub-17
      Tri Femenil pierde y se despide del Mundial Sub-17

      Tri Femenil pierde y se despide del Mundial Sub-17

      SLP

      El Universal

      Lesiones afectaron el rendimiento de México en el partido decisivo contra Nigeria

      Ivan Toney se declara no culpable por agresión en club nocturno de Londres
      Ivan Toney se declara no culpable por agresión en club nocturno de Londres

      Ivan Toney se declara no culpable por agresión en club nocturno de Londres

      SLP

      AP

      El juicio de Ivan Toney se programó para junio de 2028, coincidiendo con la Eurocopa en Inglaterra.

      Sudáfrica propone a Durban para los Juegos Olímpicos 2036
      Sudáfrica propone a Durban para los Juegos Olímpicos 2036

      Sudáfrica propone a Durban para los Juegos Olímpicos 2036

      SLP

      AP

      La candidatura sudafricana se centrará en el Estadio Moses Mabhida, construido para el Mundial de fútbol 2010.