"Canelo" Álvarez quiere volver a ser el campeón del mundo

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Saúl "Canelo" Álvarez llegó a Arabia Saudita con una sola misión: ser campeón del mundo. Pese a los cuestionamientos sobre su edad y estado forma, el pugilista tapatío quiere recuperar el trono en las 168 libras, en donde hasta antes de enfrentar a Terence Crawford el año pasado, fue el dominador absoluto por cuatro largos años.

"Me siento bien. Voy a ser un campeón del mundo de nuevo, esa es mi misión. Estoy enfocado en que pase lo que pase, cueste lo que me cueste, voy a ser un campeón del mundo", comentó el pugilista de 36 años en el primer día de medios en Arabia Saudita previo a la cartelera "México contra el mundo".

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Sobre su rival el próximo 31 de octubre, Christian Mbilli, el tapatío destacó las habilidades que tiene, mismas por las cuales registra un invicto de 29 combates, de los cuales 24 han sido por la vía del nocaut."Es un buen peleador; es agresivo, lanza muchos golpes, es campeón por una razón, ya sabes. Pero estoy listo", sentenció el tapatío.Arropan al "Canelo"Pese a la derrota ante Crawford el año pasado, el legado del mexicano se encuentra intacto y en tierras árabes se lo reconocieron, no solo por los mariachis que le llevaron durante el primer evento previo a la cartelera, sino también, por la cantidad de felicitaciones y aplausos que se llevó del público del Oriente medio.De momento, el tapatío tuvo espacios para dar declaraciones y hacerse fotografías. Este jueves, continuará la actividad, con la conferencia de ambos pugilistas, mientras que el viernes se llevará a cabo el primer reto para "Canelo": superar la báscula en la ceremonia de pesaje. Y el sábado, será el momento de regresar a la actividad en los cuadriláteros después de 13 meses de ausencia.