97 años del martes negro: caída de la Bolsa en Nueva York
La crisis económica de 1929 llevó a devaluaciones y renuncias de adeudos internacionales.
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En 1929 la Bolsa de N.Y cayó por especulación y compra fácil de acciones, había sobreproducción industrial y agrícola y falta de regulación bancaria. La crisis causó desempleo masivo, quiebres bancarios y empresariales.
Países emitieron monedas, pero ante fugas de capital se optó por devaluaciones. En 1932 las potencias renunciaron al cobro de la mayoría de adeudos de otros países. Terminó en 1939 con la intervención estatal en cada país y la producción industrial de la Segunda Guerra Mundial.
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