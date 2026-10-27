Cowboys hunden a Eagles

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El equipo de los Dallas Cowboys logró una victoria notable contra los Filadelfia Eagles por 38-21 en un enfrentamiento que tuvo lugar la noche del lunes, marcando la quinta derrota consecutiva de los Eagles. Dak Prescott, mariscal de campo de los Cowboys, completó 212 yardas y lanzó tres touchdowns, destacando dos de ellos hacia CeeDee Lamb. Con este resultado, los Cowboys, ahora con un récord de 3-4, se mantienen en la contienda por el título de la NFC Este, donde los Giants de Nueva York lideran con una marca de 4-2-1.

La situación se torna problemática para los Eagles, que se encuentran en un momento complicado de la temporada con un balance de 2-5, la racha de derrotas más prolongada del equipo desde 2016. La situación se agrava aún más con la posible ausencia prolongada del quarterback Jalen Hurts, quien podría perder el resto de la temporada debido a la detección de coágulos de sangre en los pulmones. Tanner McKee, quien asumió la posición, completó 23 de 35 pases para 211 yardas, incluyendo un touchdown, pero también lanzó una intercepción que complicó aún más el desempeño del equipo.

Dallas logró cerrar largas ofensivas con anotaciones que McKee no pudo contrarrestar. Con el marcador 21-20 en contra hacia el final del tercer cuarto, Lamb recibió un pase de 16 yardas de Prescott que lo llevó nuevamente a la zona de anotación. Prescott también contribuyó con una conversión de dos puntos que puso a los Cowboys al frente por 28-21. Además, el pateador Brandon Aubrey añadió goles de campo de 55, 27 y 24 yardas, aumentando la ventaja de su equipo a 31-21.

Javonte Williams tuvo una destacada actuación, acumulando 155 yardas en carrera, un nuevo récord personal, y anotando un touchdown que finalmente selló el resultado del partido con un avance de 2 yardas. La cifra total de yardas terrestres de Dallas ascendió a 204, uno de los mejores desempeños de la temporada.

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Por otra parte, el propietario de los Eagles, Jeffrey Lurie, recibió un reconocimiento importante al ser exaltado al Salón de la Fama del equipo. Lurie adquirió la franquicia en 1994 y bajo su liderazgo, los Eagles se han consolidado como una de las franquicias más prominentes en la historia del fútbol americano, alcanzando cuatro Super Bowls desde 2004 y obteniendo dos campeonatos, el único par en la historia del club bajo su dirección. Las circunstancias actuales presentan un panorama retador para los Eagles de cara al resto de la temporada.