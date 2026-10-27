Alexander Acha habla de su fe y paternidad

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Alexander Acha ha compartido su experiencia sobre cómo la fe le ha proporcionado una manera de enfrentar los desafíos en su vida personal y profesional. El cantante, conocido por su interpretación de "Te amo", ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud, incluyendo la enfermedad de Lyme, así como sobre las complicaciones que ha enfrentado para convertirse en padre, circunstancias que lo han llevado a reflexionar sobre su espiritualidad.

En un momento clave de su vida, Acha tuvo una conversación en la que reconoció su necesidad de ayuda. Expresó que, en esa ocasión, invocó a Dios, manifestando su disposición para recibir apoyo para salir de la oscuridad que lo oprimía. Desde entonces, la espiritualidad ha tomado un papel central en su percepción del amor, las relaciones y el perdón. No obstante, también ha admitido que aplicar estas convicciones en la práctica puede ser complicado.

El artista ha enfatizado la dificultad personal que enfrenta al tratar de perdonarse a sí mismo, especialmente tras cometer errores significativos. Para Acha, el proceso de perdonar no implica olvidar las experiencias dolorosas ni dejar de sentir el sufrimiento, sino más bien aprender a desear lo mejor para quienes han causado daño, incluyendo en ocasiones a sí mismo.

La paternidad ha sido otro aspecto que ha influido profundamente en su entendimiento del amor. Después de superar varias dificultades junto a su esposa para concebir, Acha es ahora padre de tres hijos. Este rol paternal le ha enseñado que el amor va más allá de una mera emoción; es un compromiso que requiere dedicación, paciencia y sacrificios.

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En sus propias palabras, Acha ha sostenido que amar implica decisiones difíciles y momentos de dolor, ejemplificando esto con las noches en las que cuidar a un hijo enfermo puede significar privarse de descanso. Para él, esos sacrificios son parte del verdadero valor del amor.

El próximo 8 de noviembre, Acha llevará su historia y su música al Zócalo de la Ciudad de México, donde se presentará en Vita Fest junto a varios artistas de diferentes géneros, incluyendo a Enjambre. Este evento promete reunir a múltiples talentos y celebrar la música como un medio para conectar en momentos de dificultad.