Atlante respalda a Miguel Herrera tras caer ante San Luis

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Tras la reciente derrota frente al Atlético de San Luis, Miguel Herrera ha confirmado su continuidad como director técnico del Club de Fútbol Atlante. Emilio Escalante, presidente del equipo, anunció a través de sus redes sociales que el exfutbolista seguirá al mando del club, a pesar de los resultados negativos que han dejado al Atlante fuera de la Liguilla.

Escalante, en un comunicado, expresó su confianza en Herrera y en el trabajo que este ha realizado. Resaltó que el Atlante se encuentra en un proyecto deportivo a mediano y largo plazo, el cual requiere estabilidad y un compromiso firme. "En el Club de Fútbol Atlante tenemos plena confianza en Miguel Herrera y en su trabajo al frente del equipo", comentó Escalante, añadiendo que la continuidad del entrenador no está en duda.

Los inicios de la temporada para el Atlante incluyeron un empate notable contra América y una victoria ante Cruz Azul. Sin embargo, el rendimiento general del equipo en la Liga MX ha sido insuficiente para cambiar su posición en la tabla. Hasta el momento, Herrera ha dirigido a los Potros de Hierro con un balance de:

Tres triunfos

Cinco empates

Seis derrotas,

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colocándolos en el lugar 16 de la clasificación, sin opciones de clasificar a la fase final del torneo.

En la Leagues Cup, el equipo también ha tenido un desempeño irregular, logrando:

Una victoria

Perdiendo en dos ocasiones.

Para concluir la fase regular, Atlante se enfrentará a varios rivales, incluyendo un partido contra Chivas, seguidos de enfrentamientos en casa ante Santos Laguna y una visita a Tijuana para jugar contra los Xolos.

La situación actual exige que el equipo se enfoque en mejorar su rendimiento en los partidos restantes de la temporada. La permanencia de Herrera en el banquillo refleja la confianza de la directiva en su capacidad para guiar al equipo a un futuro más prometedor.