logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Fotogalería

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Atlante respalda a Miguel Herrera tras caer ante San Luis

Emilio Escalante aseguró que la continuidad del técnico no está en duda

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 a.m.
A
Atlante respalda a Miguel Herrera tras caer ante San Luis
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tras la reciente derrota frente al Atlético de San Luis, Miguel Herrera ha confirmado su continuidad como director técnico del Club de Fútbol Atlante. Emilio Escalante, presidente del equipo, anunció a través de sus redes sociales que el exfutbolista seguirá al mando del club, a pesar de los resultados negativos que han dejado al Atlante fuera de la Liguilla.

      Escalante, en un comunicado, expresó su confianza en Herrera y en el trabajo que este ha realizado. Resaltó que el Atlante se encuentra en un proyecto deportivo a mediano y largo plazo, el cual requiere estabilidad y un compromiso firme. "En el Club de Fútbol Atlante tenemos plena confianza en Miguel Herrera y en su trabajo al frente del equipo", comentó Escalante, añadiendo que la continuidad del entrenador no está en duda.

      Los inicios de la temporada para el Atlante incluyeron un empate notable contra América y una victoria ante Cruz Azul. Sin embargo, el rendimiento general del equipo en la Liga MX ha sido insuficiente para cambiar su posición en la tabla. Hasta el momento, Herrera ha dirigido a los Potros de Hierro con un balance de:

      • Tres triunfos
      • Cinco empates
      • Seis derrotas,

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      colocándolos en el lugar 16 de la clasificación, sin opciones de clasificar a la fase final del torneo.

      En la Leagues Cup, el equipo también ha tenido un desempeño irregular, logrando:

      • Una victoria
      • Perdiendo en dos ocasiones.

      Para concluir la fase regular, Atlante se enfrentará a varios rivales, incluyendo un partido contra Chivas, seguidos de enfrentamientos en casa ante Santos Laguna y una visita a Tijuana para jugar contra los Xolos.

      La situación actual exige que el equipo se enfoque en mejorar su rendimiento en los partidos restantes de la temporada. La permanencia de Herrera en el banquillo refleja la confianza de la directiva en su capacidad para guiar al equipo a un futuro más prometedor.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Atlante respalda a Miguel Herrera tras caer ante San Luis
      Atlante respalda a Miguel Herrera tras caer ante San Luis

      Atlante respalda a Miguel Herrera tras caer ante San Luis

      SLP

      El Universal

      Emilio Escalante aseguró que la continuidad del técnico no está en duda

      Para Harry Kane el Balón de Oro
      Para Harry Kane el Balón de Oro

      Para Harry Kane el Balón de Oro

      SLP

      AP

      Se convierte en el primer inglés en 25 años en ganar el codiciado premio

      Gana Lindor premio Roberto Clemente
      Gana Lindor premio Roberto Clemente

      Gana Lindor premio Roberto Clemente

      SLP

      AP

      El campo corto de los Mets es el quinto jugador de ascendencia puertorriqueña en lograrlo

      Charlyn Corral fue galardonada
      Charlyn Corral fue galardonada

      Charlyn Corral fue galardonada

      SLP

      El Universal

      La mexicana se lleva el Balón de Oro como la mejor delantera del año