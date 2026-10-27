Tom Brady y Candice Swanepoel inician romance en Miami

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Tom Brady parece no haber terminado su relación con el mundo de la moda; a cuatro años de su divorcio de la modelo Gisele Bündchen, todo parece indicar que ha vuelto a encontrar el amor en las pasarelas.

Romance entre Tom Brady y Candice Swanepoel

De acuerdo con información publicada por "Us Weekly" y la revista "People", el exjugador de la NFL llevaría varios meses saliendo con Candice Swanepoel, uno de los rostros más reconocidos de la marca Victoria's Secret y, aunque están muy emocionados, prefieren mantenerlo en secreto.

"Llevan meses saliendo. Ella ha sido muy reservada y selectiva a la hora de contarle a alguien sobre su relación. Cuando se han visto, han hecho todo lo posible por no ser descubiertos", dijo una fuente cercana a la pareja.

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Vida en Miami y discreción de la pareja

Ambos famosos viven en Miami, por lo que ha sido muy fácil para ellos cuadrar agendas y pasar todo el tiempo que puedan juntos.

Hasta el momento ni la modelo ni el atleta han confirmado o desmentido el romance, por lo que los rumores siguen creciendo.

Originaria de Sudáfrica, Candice inició como modelo a los 15 años, cuando fue descubierta por un cazatalentos mientras se encontraba en un supermercado.

Pronto comenzó a trabajar en Europa y a los 17 años se mudó a Nueva York para impulsar su carrera. Debutó en las pasarelas en septiembre del 2005, cuando presentó la temporada primavera-verano de Tommy Hilfiger.

Dos años después desfiló, por primera vez, para la famosa marca de lencería y fue solo cuestión de tiempo para que se convirtiera, oficialmente, en uno de sus ángeles.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2013, cuando lució el Fantasy Bra, una pieza de lencería adornada con piedras preciosas y valuada en 10 millones de dólares.

Desde entonces ha trabajado para firmas de lujo como Gucci, Oscar de la Renta, Balmain y Givenchy, solo por mencionar algunas. También ha incursionado como diseñadora y empresaria, lanzó Tropic of C, su propia marca de trajes de baño.

En el terreno personal, mantuvo una relación de varios años con el modelo brasileño Hermann Nicoli, incluso, llegaron a comprometerse y tienen dos hijos.

Por su parte, Brady estuvo casado por más de una década con Gisele Bündchen, pero en 2022 sorprendieron al mundo al anunciar su separación.

Swanepoel no es la primera mujer con la que el jugador ha sido vinculado sentimentalmente, antes de la modelo fue visto con Irina Shayk y la influencer Alix Earle.