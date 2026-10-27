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México, pista de campeones

Cinco títulos de Fórmula 1 se han definido en el Autódromo Hermanos Rodríguez; Hamilton conquistó dos.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 a.m.
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México, pista de campeones
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      El Gran Premio de la Ciudad de México se prepara para definir un nuevo campeón en la Fórmula Uno, un evento que ha sido clave en la historia del automovilismo desde su primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A lo largo de sus tres etapas, este circuito ha visto coronaciones en cinco ocasiones, destacando un dato significativo: durante la segunda etapa no se registró ningún título. Este fin de semana, Kimi Antonelli podría unirse a la selecta lista de campeones en un escenario donde el pasado también resuena con historias de grandes pilotos.

      La primera coronación tuvo lugar en 1964, cuando John Surtees, conduciendo para Ferrari, logró el título mundial en una competencia emocionante. En esa carrera, el británico enfrentó la competencia de Graham Hill y Jim Clark. Gracias a las dificultades que encontraron sus rivales, Surtees, a pesar de finalizar en segundo lugar, se alzó con el cetro.

      En 1967, otro hito se dio con Denny Hulme, quien se convirtió en el primer neozelandés en alcanzar la cima de la Fórmula Uno. Conducía un Brabham-Repco y, al asegurar una ventaja notable sobre Jack Brabham, un tercer puesto fue suficiente para consagrarse campeón. Al año siguiente, Graham Hill repitió hazaña y se llevó su segundo título mundial tras ganar el Gran Premio de México, cerrando su campaña con una ventaja de 12 puntos respecto a sus competidores.

      En tiempos más recientes, Lewis Hamilton ha dejado su huella en el Autódromo Hermanos Rodríguez, consiguiendo dos de sus siete campeonatos en este circuito. En 2017, a bordo de su Mercedes, el británico vivió una carrera memorable, comenzando en la parte trasera de la parrilla debido a un contacto con Sebastian Vettel, para finalmente remontar al noveno lugar y asegurar el campeonato. En 2018, aunque no ganó la carrera, un cuarto lugar le permitió igualar a Juan Manuel Fangio, sumando otro título a su legado.

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      Con el horizonte de un nuevo campeonato en este Gran Premio, la expectativa crece en la afición de México, que espera celebrar otra consagración en este icónico evento. El Autódromo Hermanos Rodríguez no solo es testigo del presente en la Fórmula Uno, sino que también guarda la memoria de grandes hazañas en la historia del automovilismo.

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