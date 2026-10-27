Analy vuelve al teatro como Omara Portuondo

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La actriz y cantante Analy, a sus 53 años, se prepara para retomar su carrera en el teatro protagonizando el musical "Buenavista Social Club", que se estrenará el 12 de noviembre en el Teatro de los Insurgentes. Inicialmente, Analy consideraba que su trayectoria sobre los escenarios había concluido, pero una convocatoria de OCESA para castings cambió su perspectiva sobre el canto y la actuación.

Recordando su historia, Analy confesó que vivía en Los Mochis, Sinaloa, y no se veía regresando al mundo del espectáculo. Fue a instancias de sus hijos que decidió enviar una prueba en video para el casting, a pesar de dudar que le darían una oportunidad debido a su edad. Sin embargo, su perseverancia la llevó a pasar varias audiciones, hasta recibir la noticia de que interpretaría a Omara Portuondo, reconocida como la voz femenina del icónico grupo musical.

El musical, que narra la vida de Portuondo, incluye reconocidas canciones como "Chan chan", "Dos gardenias" y "El cuarto de Tula". En este sentido, Analy expresó que, aunque no buscaba volver a cantar, el personaje la había "buscado" a ella, resaltando una conexión especial con su rol. Para contar la historia de manera completa, se necesita una representación de Portuondo en su juventud, lo que llevó a la inclusión de Mariana Dávila, quien interpretará a la diva en sus inicios.

Mariana, a su vez, compartió su entusiasmo al haber coincidido con Analy en el mismo proyecto. Las dos actrices, a pesar de provenir de diferentes estados de México, encontraron similitudes en sus trayectorias y en su papel en la obra. Durante un reciente ensayo, ambas interpretaron la canción "Veinte años", lo que fortaleció su vínculo profesional.

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El espectáculo promete ofrecer una experiencia inmersiva al público, incluyendo coreografías vibrantes que complementarán la historia. Mariana Dávila también comentó sobre la relevancia del Buenavista Social Club en el contexto latinoamericano, resaltando su conexión con el viaje y la identidad migrante. Analy subrayó que, a pesar de los dramáticos aspectos de la narrativa, la música infunde alegría y une emocionalmente al público, convirtiendo la experiencia en una celebración.

Con un enfoque en la historia, la música y el baile, el musical aspira a resonar profundamente entre el público mexicano, convirtiéndose en un evento cultural significativo.