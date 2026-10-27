logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Fotogalería

Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Analy vuelve al teatro como Omara Portuondo

El musical se estrena el 12 de noviembre en la Ciudad de México.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 06:07 a.m.
A
Analy vuelve al teatro como Omara Portuondo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La actriz y cantante Analy, a sus 53 años, se prepara para retomar su carrera en el teatro protagonizando el musical "Buenavista Social Club", que se estrenará el 12 de noviembre en el Teatro de los Insurgentes. Inicialmente, Analy consideraba que su trayectoria sobre los escenarios había concluido, pero una convocatoria de OCESA para castings cambió su perspectiva sobre el canto y la actuación.

      Recordando su historia, Analy confesó que vivía en Los Mochis, Sinaloa, y no se veía regresando al mundo del espectáculo. Fue a instancias de sus hijos que decidió enviar una prueba en video para el casting, a pesar de dudar que le darían una oportunidad debido a su edad. Sin embargo, su perseverancia la llevó a pasar varias audiciones, hasta recibir la noticia de que interpretaría a Omara Portuondo, reconocida como la voz femenina del icónico grupo musical.

      El musical, que narra la vida de Portuondo, incluye reconocidas canciones como "Chan chan", "Dos gardenias" y "El cuarto de Tula". En este sentido, Analy expresó que, aunque no buscaba volver a cantar, el personaje la había "buscado" a ella, resaltando una conexión especial con su rol. Para contar la historia de manera completa, se necesita una representación de Portuondo en su juventud, lo que llevó a la inclusión de Mariana Dávila, quien interpretará a la diva en sus inicios.

      Mariana, a su vez, compartió su entusiasmo al haber coincidido con Analy en el mismo proyecto. Las dos actrices, a pesar de provenir de diferentes estados de México, encontraron similitudes en sus trayectorias y en su papel en la obra. Durante un reciente ensayo, ambas interpretaron la canción "Veinte años", lo que fortaleció su vínculo profesional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El espectáculo promete ofrecer una experiencia inmersiva al público, incluyendo coreografías vibrantes que complementarán la historia. Mariana Dávila también comentó sobre la relevancia del Buenavista Social Club en el contexto latinoamericano, resaltando su conexión con el viaje y la identidad migrante. Analy subrayó que, a pesar de los dramáticos aspectos de la narrativa, la música infunde alegría y une emocionalmente al público, convirtiendo la experiencia en una celebración.

      Con un enfoque en la historia, la música y el baile, el musical aspira a resonar profundamente entre el público mexicano, convirtiéndose en un evento cultural significativo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Analy vuelve al teatro como Omara Portuondo
      Analy vuelve al teatro como Omara Portuondo

      Analy vuelve al teatro como Omara Portuondo

      SLP

      El Universal

      El musical se estrena el 12 de noviembre en la Ciudad de México.

      Vinculan a Tom Brady con Candice Swanepoel
      Vinculan a Tom Brady con Candice Swanepoel

      Vinculan a Tom Brady con Candice Swanepoel

      SLP

      El Universal

      Reportes apuntan a un romance de varios meses; ninguno lo ha confirmado.

      Skydance ofrece salidas voluntarias tras fusión de Paramount y Warner
      Skydance ofrece salidas voluntarias tras fusión de Paramount y Warner

      Skydance ofrece salidas voluntarias tras fusión de Paramount y Warner

      SLP

      El Universal

      La medida busca optimizar costes tras la fusión del 6 de octubre.

      Almodóvar lleva a un ladrón de ideas a su primera novela
      Almodóvar lleva a un ladrón de ideas a su primera novela

      Almodóvar lleva a un ladrón de ideas a su primera novela

      SLP

      El Universal

      El hombre que solo escribía en los aviones sigue a Flavio, un personaje que reinterpreta a sus autores favoritos.