Canel’s sigue con paso firme

La segunda etapa de La Vuelta a Guatemala 2025 llevó a los ciclistas a un exigente recorrido de 160 kilómetros, partiendo desde Gualán y culminando en Jalapa, donde el equipo Canel’s-Java continuó demostrando su competitividad tras un positivo inicio de competencia.

El trayecto presentó un cambio notable respecto a la jornada inaugural, iniciando en terreno plano en Puerto Barrios para después adentrarse en las montañas guatemaltecas, cruzando los departamentos de Zacapa, El Progreso y Jalapa. El recorrido incluyó tres metas volantes y cinco premios de montaña, determinantes para las clasificaciones intermedias.

En las metas volantes, los ciclistas del conjunto mexicano-costarricense tuvieron un papel destacado: Sebastián Brenes ganó la primera en el kilómetro 42, Ignacio Prado se llevó la segunda en el 78.8, y Owen Wright sumó puntos valiosos al cruzar segundo en la tercera, ubicada en el kilómetro 128. Con estos resultados, Cormac, Prado, Brenes y Wright se mantienen entre los mejores en la clasificación de Metas Volantes.

En cuanto a la montaña, Ignacio Prado logró imponerse en el primer premio de montaña (km 52.5) tras un ataque en solitario, aunque posteriormente fue alcanzado por el pelotón, impidiendo su participación en los siguientes ascensos.

El tramo final de la jornada fue particularmente desafiante, con un ascenso de 20 kilómetros hasta los 1,437 metros sobre el nivel del mar, donde el mejor desempeño del equipo fue el de Ángel Gil, quien finalizó en la posición 18, a 26 segundos del ganador, seguido de Heiner Parra, en el lugar 22, a 45 segundos.

En la clasificación general, tras dos etapas, Ángel Gil se coloca como el mejor representante del Canel’s-Java en el puesto 25, a seis minutos del líder. Le siguen Parra (29°), Owen (71°), Prado (72°), Cormac (89°) y Brenes (92°). En la clasificación por equipos, la escuadra se mantiene en el puesto 11, a 25 minutos del líder.

En las clasificaciones secundarias, Prado es 11° en Montaña, mientras que en Metas Volantes el equipo domina con Cormac en segundo, Prado cuarto, Brenes quinto y Owen noveno, consolidando la presencia de Canel’s-Java como uno de los conjuntos más activos de la competencia.