apuntes y comentarios

Atlético de San Luis disminuye sus posibilidades de seguir luchando por el décimo lugar, luego de ser derrotado 4 goles a 3 por el Necaxa, dejando escapar materialmente de las manos una probable victoria, o cuando menos un empate, que los hubiera mantenido en la pelea, pues Santos Laguna, salió victorioso en la fecha 15 al doblar 3 a 1 a Querétaro y se acerca al Play in.

El cuadro potosino, con una pésima actuación defensiva, después de haber ido al frente en el marcador, permitió que le empataran y finalmente terminó por caer derrotado, ante un cuadro Necaxista, que contó con la colaboración de la defensiva local, con un autogol de Eduardo Águila y errores muy puntuales del mismo Águila, de Andrés Sánchez y de Bambu. Y con la fortuna en el último gol que les dio el triunfo.

Joao Pedro con dos grandes anotaciones, se metió de lleno en la pelea por el título de goleo individual, y estaba siendo factor para colocar arriba en el marcador a los potosinos, que terminaron por perder, desplazándolos Santos del décimo sitio, con dos partidos por jugar ante Juárez que vendrá a confirmar su pase a Liguila, y el último ante Tigres que ya está calificado, pero buscará consolidarse en uno de los dos primeros sitios.

El publicó potosino, salió triste y molesto, por la forma cómo le sacaron de la bolsa el partido al conjunto potosino, que está obligado a ganar los dos juegos restantes, que verdaderamente se antoja una misión muy difícil, y depender de resultados de Los demás cuadros involucrado por ese décimo sitio .

EL FUTBOL MEXICANO DE LUTO

Manuel Lapuente Díaz, exjugador, director técnico y directivo, falleció el pasado sábado a la edad de 81 años, dejando un valioso legado futbolístico, tras dirigir y hacer campeón a equipos como América, Puebla y Necaxa, aparte de ser entrenador de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998, además de conquistar la Copa Confederaciones, el primer título de México reconocido por la FIFA .

Aparte de los campeonatos ganados con Puebla, Necaxa y América, Lapuente hizo escuela como entrenador, pues muchos de los futbolistas que le toco dirigir en sus equipos, llegaron como técnicos a implantar donde dirigieron el mismo o similar modelo de juego de Lapuente Díaz, que gustaba de jugar con las escuadras que dirigió, con un futbol equilibrado y ordenado, mismo estilo y planteamiento que gustaba jugar Don Nacho Trelles, que fue su entrenador y maestro.

Manolo Lapuente fue también formador de entrenadores, algunos de los jugadores que le tocó dirigir, convencidos del funcionamiento y resultados que arrojaba el modelo y formato de juego con el que trabajaba, fueron inicialmente sus auxiliares, y posteriormente se convirtieron en directores técnicos, como José Manuel de la Torre y Raúl Arias, para citar algunos nombres .

Indudablemente que el legado que deja Lapuente en el balompié mexicano es muy basto e imborrable, tanto como jugador donde se inició en el Club Monterrey, pasando por diversos equipos más, donde sobresalió como goleador, sino también como Director Técnico, y hasta como directivo, hoy en día conocidos como directores deportivos. Hace un año, sus exjugadores se reunieron para celebrar su cumpleaños 80, a un año de ello, este sábado pasado falleció. Descanse en paz.

ATLÉTICO DE SAN LUIS FEMENIL CON UNA POSIBILIDAD MATEMÁTICA

El Atlético de San Luis recibirá el próximo sábado 1 de noviembre al Santos Laguna, con la remota y escasa pero al fin y al cabo esperanza y posibilidad de disputar el octavo lugar de la clasificación general, que le permitiría llegar a la Liguilla campeonil, pero lamentablemente para su causa, aun derrotando a las laguneras, dependerá de los resultados de equipos como Bravas de Juárez, León que tienen 24 puntos, Pumas 23, y hasta el mismo Atlas, que tiene 22 puntos los mismo que tiene el cuadro potosino.

Si los resultados de los equipos que le disputan el octavo boleto a la Liguilla, no les fueran favorables, aun cuando ADSL derrotara Santos Laguna, lo más sobresaliente por decirlo de esa manera, para el equipo potosino, será alcanzar el mayor número de puntos logrados en todo su historial desde que en el 2019 inicio la participación de la oncena local su participación en la Liga MX Femenil.

El compromiso de la escuadra potosina que comanda Ignacio Quintana, ante Santos Laguna es luchar con todo por la victoria, y quedar la espera de lo que hagan o dejen de hacer los cuadros involucrados por ese octavo sitio, que de no haber sido tan inconsistentes e rregulares, debieron de haber tenido mayores probabilidades de calificar.

