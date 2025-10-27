Atlético División se corona campeón

Con dramatismo, goles y emoción de principio a fin, el Atlético División levantó el título de campeón del Torneo Quetzal 2025 en la categoría Estelar Ramiro Leyva de la Liga de Futbol Azteca, al imponerse en un espectacular partido al Real Estanzuela, que dejó a la afición al borde de sus asientos hasta el silbatazo final.

El encuentro, disputado este domingo en las canchas de la tradicional liga, ofreció un futbol vibrante y de alto nivel. Ambas escuadras demostraron por qué llegaron a la gran final, desplegando intensidad, garra y talento durante los 90 minutos.

El Atlético División logró el triunfo con un marcador final de 4-3, gracias a la brillante actuación de Alejandro García, quien se convirtió en el héroe de la tarde al firmar un triplete, además del gol de Juan Pablo Díaz, que terminó siendo determinante en el resultado.

Por su parte, el Real Estan-

zuela nunca bajó los brazos y respondió con tres anotaciones: César Josué Vázquez, Felipe Alemán y Ángel Blanco fueron los encargados de mantener viva la esperanza de su equipo hasta el último minuto.

El arbitraje corrió a cargo de Ulises Ochoa, quien fue acompañado en las bandas por Martín Guzmán y José de Jesús Reyes, realizando una labor destacada en un partido tan disputado y de alto voltaje emocional.

Al final, el Atlético División celebró a lo grande su campeonato, en medio de aplausos, abrazos y alegría desbordada, coronando una temporada brillante en la que su futbol ofensivo, su disciplina y su unión de grupo fueron las claves del éxito. El Real Estanzuela, digno subcampeón, se marchó con la frente en alto tras ofrecer una final memorable que quedará grabada en la historia reciente de la Liga Azteca de Futbol.