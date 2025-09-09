No encuentra la fórmula con el Tri, el “Vasco” Aguirre

Poco más de un año después del arranque de su tercera etapa con la selección mexicana, el entrenador Javier Aguirre sigue buscando encontrar una fórmula para resolver el endémico problema de la falta de pegada del equipo nacional.

El “Vasco” Aguirre, quien dirigió al Tri en Corea del Sur y Japón 2002, además de Sudáfrica 2010, tendrá una oportunidad más de mejorar ese aspecto del juego mexicano el martes cuando enfrente a Corea del Sur en un partido de preparación para ambos rumbo al Mundial del 2026.

“Quiero que juguemos mejor, que seamos más atrevidos porque dejamos de serlo, pero que sigamos con el mismo orden defensivo”, dijo Aguirre en una rueda de prensa en Nashville. “Es un partido de preparación, no pasa nada si el resultado es adverso, es lo menos importante”.

México llega al encuentro luego de empatar sin goles ante Japón el sábado pasado en Oakland, en otro partido donde el funcionamiento en líneas generales no fue malo, pero hubo poca profundidad en el último tercio del campo.

“Se hizo bien las cosas, creo que hay una evolución que a veces no se refleja en el resultado final, pero a nosotros nos sirven estos juegos para descartar o anexar jugadore de cara a una lista mundial”, agregó el estratega.

Javier Aguirre, quien se reestrenó con México el 7 de septiembre del año pasado en un amistoso ante Nueva Zelanda, ha restaurado el orden defensivo con el combinado mexicano y eso le ayudó a ganar la Liga de Naciones y la Copa Oro en este año.