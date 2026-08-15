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CDP conquista el Maxi Basquetbol

La quinteta del Club consiguió el campeonato de manera invicta

Por Romario Ventura

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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CDP conquista el Maxi Basquetbol
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      El Club Deportivo Potosino volvió a poner en alto el nombre de San Luis Potosí al consagrarse campeón de manera invicta del Torneo Nacional 4ta. Copa Potosí de Maxi Basquetbol, dentro de la categoría 59+ varonil.

      El representativo potosino tuvo una destacada participación a lo largo de la competencia, manteniendo el paso perfecto hasta conquistar nuevamente el campeonato nacional, demostrando experiencia, calidad y competitividad sobre la duela.

      El título fue celebrado por el Club Deportivo Potosino, que reconoció el esfuerzo de sus jugadores, quienes dejaron todo en cada uno de los encuentros para representar con orgullo a la institución y al estado.

      Entre los integrantes reconocidos por su participación se encuentran Jorge Álvarez, Ricardo Villaseñor y Jorge Navarro, quienes fueron parte del equipo que consiguió llevarse el campeonato de esta edición.

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      También fue destacada la labor del entrenador Reynaldo Basilio, quien estuvo al frente del conjunto potosino y fue reconocido por su liderazgo, compromiso y dedicación durante el torneo.

      Con este resultado, el Club Deportivo Potosino reafirma su protagonismo dentro del Maxi Basquetbol nacional y suma un nuevo campeonato a su trayectoria, manteniendo vigente el talento y la competitividad de sus jugadores en la categoría 59+.

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