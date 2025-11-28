CDPV invita al Torneo Abierto de Frontenis

El Club Deportivo Punto Verde anunció oficialmente la convocatoria para su Torneo Abierto de Frontenis 2025, competencia que se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre en sus instalaciones ubicadas en la Prolongación Albino García No. 1110, en la capital potosina.

La justa se disputará en la categoría Abierta, iniciando actividades el sábado 29 a partir de las 14:30 horas, mientras que las finales están programadas para el domingo 30 desde las 9:00 horas. El torneo se desarrollará bajo un sistema de competencia en modalidad de dobles, ajustado al número final de participantes. La pelota oficial será la 201 Extreme.

Las inscripciones, con un costo de $100 por jugador, permanecerán abiertas hasta el mismo día del inicio del torneo, a las 14:00 horas, directamente con el entrenador José Guadalupe Rodríguez Ibarra, quien también funge como responsable técnico del evento.

La premiación contempla atractivos incentivos económicos: 1er. lugar, $2,500; 2do. lugar, $1,500; 3er. lugar, $500; y 4to. lugar, $500. El comité organizador recordó que será obligatorio el uso de lentes protectores, así como que los casos no previstos serán resueltos por el propio comité. Asimismo, el Club Deportivo Punto Verde aclaró que no se hace responsable por accidentes derivados de la práctica, al considerarlos parte del riesgo deportivo.

La convocatoria fue firmada por el Ing. Alberto Castillo Tovar, secretario del Consejo de Administración; el profesor José Guadalupe Rodríguez Ibarra, entrenador de frontenis; Luis Fernando Fernández Montiel, presidente de la Asociación de Frontón del Estado; y Carlos Ignacio Morones García, gerente general del club.