Triunfa Green Bay sobre Detroit

Love iguala su mejor marca con 4 pases de TD en la primera mitad

Por AP

Noviembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Triunfa Green Bay sobre Detroit

DETROIT.- Jordan Love convirtió un par de cuartas oportunidades con pases de touchdown en la primera mitad y terminó con cuatro pases de anotación, igualando su récord personal, en la victoria en el Día de Acción de Gracias 31-24 de los Packers de Green Bay ante los Lions de Detroit.

Los Packers (8-3-1) barrieron la serie de temporada para quedarse con la ventaja del desempate en la División Norte de la NFC y están en segundo lugar en la división detrás de Chicago (8-3), que el viernes juega en Filadelfia.

Los Lions, campeones defensores de la división en dos ocasiones (7-5), no estaban en el panorama de los playoffs antes del juego y con el resultado luego cayeron aún más atrás en la contienda con una tercera derrota en cinco juegos.

Detroit perdió el balón en downs en la primera serie de la segunda mitad y al inicio del cuarto periodo.

Dos jugadas después de que Jahmyr Gibbs fuera detenido para una pérdida justo dentro del territorio de Green Bay en cuarta oportunidad, Love lanzó un pase de touchdown de 51 yardas a Christian Watson para darle a Green Bay una ventaja de 24-14 al inicio del tercer cuarto.

Los Lions intentaron una cuarta y tres desde la yarda 21 de los Packers y Jameson Williams dejó caer un pase.

La defensa de Detroit respondió con una detención y la ofensiva llegó a la yarda cuatro de Green Bay antes de que una captura de Micah Parsons obligara al entrenador Dan Campbell a conformarse con un gol de campo para colocarse 31-24 con 2:59 por jugar en el encuentro.

