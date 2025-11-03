logo pulso
SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

SYLVIA TORRES: LA VIDA EN LOS HUESOS

Cefor divide puntos ante Atlético Leones

Por Romario Ventura

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
Cefor divide puntos ante Atlético Leones

En una tarde soleada en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, el Cefor Promotora San Luis igualó 1-1 frente al Atlético Leones, en duelo correspondiente a la jornada 9 del Grupo XII de la Liga TDP. Tras un juego cerrado y de mucha lucha en medio campo, el conjunto visitante se llevó el punto extra en la tanda de penales (3-2).

Desde el inicio del encuentro, el cuadro potosino enfrentó un reto complicado ante unos Leones bien plantados en el terreno de juego, con buena dinámica y precisión en sus asociaciones. Ambos equipos generaron pocas oportunidades claras durante la primera mitad, que terminó sin goles.

En la segunda parte, el equipo visitante logró abrir el marcador al minuto 52. Un centro desde la banda izquierda en jugada a balón parado encontró a Kenneth Sánchez, quien definió de primera intención para poner el 0-1 a favor de los guanajuatenses.

El tanto encendió la reacción de los locales, que no tardaron en responder. Al minuto 63, Abraham Leonardo Sánchez remató de cabeza un centro al primer poste, colocando el balón al segundo travesaño para vencer al arquero rival y marcar el 1-1.

En los minutos finales, el duelo se tornó trabado y con constantes interrupciones por faltas, sin que ninguno de los equipos lograra romper la igualdad. Ya en la definición por penales, el Atlético Leones fue más certero y se impuso por 3-2, llevándose el punto adicional.

Con este resultado, Cefor Promotora San Luis suma una unidad más en la tabla general y continuará su camino en la competencia. Su próximo compromiso será el miércoles 5 de noviembre a las 16:00 horas, cuando visite a los Freseros de Irapuato, mientras que el domingo 9 volverá a jugar en casa, esta vez ante Jaral del Progreso.

