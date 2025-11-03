Familias atiborran panteón municipal
Llevaron flores y hasta le cantaron a su ser querido ya fallecido
RIOVERDE.- Miles de personas visitaron el cementerio municipal, lo que generó que batallaran para poder movilizarse, además de la falta de agua para llevar a las tumbas, donde colocaron bajaron las flores de cempasúchil y otros arreglos florales.
Cabe destacar que el ramo de flores de cempasúchil tenía un costo de 30 pesos, pero de última hora bajo el precio a 20 pesos, pues vendedores lo redujeron para no quedarse con el producto.
Los cementerios amanecieron abarrotados, más de 5 mil personas acudieron a visitar a sus seres queridos, a limpiar sus tumbas y colocarles flores y orar en las criptas.
Familias llevaron las tradicionales flores de cempasúchil, ramos de rosas, entre otros arreglos florales a las tumbas de sus parientes ya fallecidos.
No pudo faltar el mariachi o el trío que entonó las canciones favoritas de su ser querido que yace en las tumbas de los cementerios, para honrarlo y pasar momentos de recuerdo con el ser querido, aunque ya no esté vivo.
