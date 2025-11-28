Cefor Promotora visita a la UAZ

Después de una semana de descanso en el calendario de la Liga Tercera División Profesional dentro de la Zona XII, el conjunto de Cefor Promotora San Luis regresará a la actividad futbolística este viernes, cuando visite a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en punto de las 15:30 horas, en la cancha de la Unidad Deportiva Norte.

El equipo potosino, dirigido por Rafael Lira, llega a este compromiso con el firme objetivo de reencontrarse con la victoria. Durante la pausa en la competencia aprovecharon para corregir detalles y fortalecer el ánimo del plantel, con la intención de sumar tres puntos fuera de casa.

“Sabemos que estaremos enfrentando a un rival complicado, y sobre todo porque estaremos en su casa, pero eso no nos intimida. Contamos con un grupo de jugadores muy profesionales que han mostrado calidad y talento, por eso confiamos en salir con los tres puntos”, señaló el timonel Rafael Lira, convencido del potencial de su escuadra.

El estratega añadió que la semana sin actividad fue utilizada para trabajar en pequeños errores que habían impedido obtener mejores resultados en jornadas anteriores.

Actualmente, Cefor Promotora San Luis se ubica en el séptimo lugar general de la Zona XII con 20 puntos, producto de 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Con esa motivación, buscarán sumar su séptimo triunfo del torneo frente a una UAZ que marcha en el lugar 13, con apenas 6 unidades, panorama que representa una oportunidad importante para los potosinos.

Tras este compromiso, Cefor Promotora cerrará el año jugando en casa el próximo 7 de diciembre, cuando reciba a Santa Ana del Conde FC en la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, donde buscarán concluir el 2025 con una victoria.