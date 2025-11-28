Leonora, Arte y Moda
La Noche de hoy 28 de noviembre, “Leonora, Arte y Moda” llegará al Museo Leonora Carrington como una edición dedicada al diálogo entre la moda y el imaginario surrealista de la artista. El encuentro reunirá pasarelas, intervenciones escénicas y un recorrido visual que conecta la obra de Carrington con propuestas de diseño contemporáneo.
El programa iniciará a las 19:00 horas con una pasarela de estudiantes de las universidades Magdalena Sofía Barat, Marista y Universidad Interamericana para el Desarrollo, quienes mostrarán piezas creadas a partir de elementos característicos del universo visual de Carrington. Esta primera parte abrirá el desfile con miradas formativas que exploran materiales, siluetas y narrativas influenciadas por la artista.
