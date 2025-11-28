Es obligatorio tener buzón tributario, dice académico

El director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Juan Antonio Zapata Zapata, recomendó a los contribuyentes activar cuanto antes su buzón tributario, pues a partir de enero de 2026, no contar con este mecanismo habilitado será causa de infracción y multa por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Recordó que desde 2020, el SAT estableció la habilitación del buzón tributario como obligación para los contribuyentes, otorgando un periodo de “socialización” para que este medio se adoptara gradualmente.

A partir de enero dicho buzón será indispensable para recibir notificaciones electrónicas y realizar diversos trámites fiscales.

Para activarlo es necesario ingresar a la página del SAT, dirigirse al apartado de Buzón Tributario e iniciar sesión con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), utilizando contraseña o e.firma. Durante el proceso se solicitarán medios de contacto, como número telefónico y correos electrónicos.

