Cefor San Luis avanza a la final

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Cefor Promotora San Luis aseguró su lugar en la gran final de la Liga Nacional de Futbol Amateur al derrotar por marcador de 1-0 a la Universidad Autónoma de Zacatecas, resultado que le permitió imponerse con un global de 2-0 en la serie semifinal disputada en el campo del Cedetar.

Con este triunfo, el conjunto potosino se mantiene con vida en la competencia y ahora disputará el campeonato frente a Alacranes de Aguascalientes, iniciando la serie este sábado como visitante.

Al término del encuentro, el director técnico de Cefor Promotora San Luis, Juan Antonio Salazar, expresó su satisfacción por el desempeño de su equipo y destacó la respuesta que han mostrado sus jugadores a lo largo del torneo.

"Estamos muy contentos de seguir vivos en este torneo. Los jugadores han respondido bastante bien gracias a su calidad futbolística y ahora nos toca enfrentar una gran final ante Alacranes de Aguascalientes", señaló el estratega.

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En el desarrollo del partido, la Universidad Autónoma de Zacatecas fue el equipo que inició con mayor intensidad, buscando igualar el marcador global. Los visitantes generaron algunas oportunidades de peligro, pero no lograron concretarlas gracias al orden defensivo del conjunto potosino.

Durante la primera mitad, ambos equipos intentaron abrir el marcador, aunque las opciones de gol fueron escasas y el empate sin anotaciones prevaleció al concluir los primeros 45 minutos.

Para la parte complementaria, la recompensa llegó al minuto 76, cuando José María Faz aprovechó un balón en los linderos del área para sacar un potente disparo que venció al guardameta zacatecano y significó el único gol del encuentro.

Tras el silbatazo final, el marcador global quedó 2-0 a favor del conjunto potosino, que selló su boleto a la gran final de la Liga Nacional de Futbol Amateur. Ahora, Cefor Promotora San Luis buscará tomar ventaja cuando visite este sábado a Alacranes de Aguascalientes en el primer capítulo de la serie por el título.