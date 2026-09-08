Celebra Liga Diamante Séptima Gala de Atletismo

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La Liga Diamante de Atletismo regresará a la pista con la celebración de la Séptima Gala de Atletismo 2026, programada para el próximo sábado 26 de septiembre, a partir de las 08:30 horas, en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CEDETAR), Estadio Plan de San Luis.

Esta fecha tendrá un significado especial para la comunidad atlética potosina, ya que se realizará un homenaje póstumo a Víctor Larraga Castellanos, en reconocimiento a su trayectoria y al legado que dejó dentro del atletismo.

La competencia reunirá a deportistas de diferentes edades y niveles en las categorías Promocionales A, B y C, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23, Libre y Máster.

El programa contempla pruebas de velocidad, medio fondo, marcha y relevos, además de las pruebas de campo de salto de longitud, salto de altura e impulso de bala. La actividad comenzará a las 08:30 horas con los circuitos de las categorías promocionales, mientras que las pruebas de campo arrancarán a partir de las 10:30 horas.

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La Séptima Gala también marcará un momento importante en la disputa de la temporada. Después de seis jornadas celebradas durante 2026, los atletas y equipos entrarán en la recta final por la acumulación de puntos, por lo que esta fecha será fundamental de cara al cierre del serial.

Además del aspecto competitivo, la Liga Diamante mantiene como objetivo brindar espacios constantes para el desarrollo del atletismo en San Luis Potosí, integrando en un mismo evento a niñas, niños, jóvenes, adultos y atletas máster.

La organización extendió la invitación a equipos, escuelas, clubes, entrenadores, atletas y familias para participar y acompañar esta nueva jornada del atletismo potosino.