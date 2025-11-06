logo pulso
Celtics arrollan a los Wizards

Brown anota 35 puntos y Boston se sobrepone a un déficit de 2 dígitos

Por AP

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
BOSTON.- Jaylen Brown anotó 35 puntos y los Celtics de Boston se sobrepusieron a un déficit de dos dígitos en el primer cuarto para vapulear el miércoles 136-107 a los Wizards de Washington, condenados a su sexta derrota consecutiva.

Brown anotó 16 puntos en el primer cuarto y sumó cinco rebotes y cinco asistencias antes de dejar el encuentro con dos minutos restantes en el tercero, cuando Boston ganaba por 19 unidades. Neemias Queta registró 15 puntos y 12 rebotes por los Celtics, que habían perdido dos duelos seguidos en casa.

Alex Sarr anotó 31 tantos, interceptó ocho rebotes y consiguió tres tapas, su séptimo duelo consecutivo con al menos dos bloqueos. Washington no ha vencido a los Celtics en nueve intentos desde marzo de 2023.

Los Wizards abrieron con una ventaja de 32-20 en el primer cuarto y aún ganaban por 39-30 al inicio del segundo antes de que los Celtics anotaran 19 de los siguientes 21 puntos para tomar la delantera de manera definitiva. Payton Pritchard anotó diez de sus 18 unidades durante la racha.

Los Celtics llegaron al medio tiempo con una ventaja de diez puntos, tenían una ventaja de 22 después de tres cuartos y abrieron una diferencia de 33 en el cuarto a pesar de dar descanso a Brown y otros titulares.

