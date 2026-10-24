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Cerveceros ganan 1er. juego ante Rays

Jacob Misiorowski solo permitió una carrera en cinco entradas

Por AP

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Cerveceros ganan 1er. juego ante Rays
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      MILWAUKEE.- Trevor Megill ponchó a Jonny DeLuca con corredores en segunda y tercera para zafarse de un aprieto en la novena entrada, y los Cerveceros de Milwaukee se escaparon el viernes con una victoria de 3-2 sobre los Rays de Tampa Bay en el primer juego de la Serie Mundial.

      El ponche a DeLuca llegó después de que Liam Hicks, de Tampa Bay, bateó para una aparente doble matanza que hipotéticamente había puesto fin al juego, pero que fue revertida tras una revisión del video.

      La revisión determinó que el pie derecho del campocorto de los Cerveceros, Cooper Pratt, estaba ligeramente despegado de la almohadilla cuando recibió un tiro del intermedista Brice Turang.

      Jacob Misiorowski permitió una carrera en cinco entradas para acreditarse la victoria.

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      Christian Yelich conectó un triple productor para encender un ataque de dos carreras en la primera entrada que puso a los Cerveceros al frente de manera definitiva y deleitó a un parque repleto que celebraba el primer juego de Serie Mundial en Milwaukee desde 1982.

      Los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras aportaron dos hits cada uno. Contreras además puso out a dos corredores que intentaban robos.

      Ésta es la primera Serie Mundial con dos posibles campeones primerizos desde 1980, cuando los Filis de Filadelfia vencieron a los Reales de Kansas City en seis juegos. Los otros equipos de Grandes Ligas sin un título de Serie Mundial son los Rockies de Colorado, los Padres de San Diego y los Marineros de Seattle.

      El ganador del primer juego ha terminado ganando la Serie Mundial el 62,8% de las veces.

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