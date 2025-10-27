logo pulso
César Montes rescata al Lokomotiv

Por El Universal

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
César Montes rescata al Lokomotiv

México.- César Montes marcó el gol que le dio el empate a un gol al Lokomotiv sobre el Akron Tolyatti en juego de la Jornada 13 de la Liga Premier de Rusia.

El defensa mexicano, al que los medios rusos llaman el Monster aprovechó su gran altura para, con un remate de cabeza, vencer a la defensa rival. El Lokomotiv es segundo del torneo con 27 puntos, dos abajo del puntero, el Kasnodar.

En Grecia, Orbelín Pineda fue titular y estuvo en la cancha todo el partido, en la derrota del AEK ante el Olympiacos, en el clásico de la Super Liga. El equipo del mexicano se quedó en la tercera posición de la tabla, con apenas 16 unidades.

El Genoa de Johan Vásquez sigue como uno de los cuatro equipos que aún no logra un triunfo en la serie A. En esta ocasión, el cuadro capitaneado por el mexicano, que es el último lugar del torneo, cayó 2-1 ante el Torino.

En la Eredivisie, el lateral Mateo Chávez apenas jugó cinco minutos, en la goleada del AZ Alkmaar 4-1 al Utrecht. El canterano de las Chivas ingresó al minuto 90 por el neerlandés Mees de Wit.

