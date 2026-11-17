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BALTIMORE (AP) — Justin Herbert y Omarion Hampton anotaron touchdowns por tierra en la primera mitad, y los Chargers de Los Ángeles superaron el lunes 23-20 a los Ravens para su primera victoria de la temporada, imponiéndose a Baltimore en la línea de golpeo.

Victoria de Chargers en la línea de golpeo

Derrick Henry quedó limitado a 10 yardas en 10 acarreos, aunque anotó dos touchdowns, mientras Baltimore (4-6) se desplomó hacia su quinta derrota consecutiva y, por mucho, la más vergonzosa. Los Chargers (1-8) habían perdido 11 seguidos desde la temporada pasada, pero superaron por tierra a los Ravens 160-16.

Las 15 derrotas consecutivas combinadas que tenían los Chargers y Ravens al llegar al partido fueron un récord para un juego de lunes por la noche. Herbert completó apenas 12 pases para 129 yardas, pero su carrera de 22 yardas para touchdown en la primera posesión de Los Angeles le dio a los Chargers una ventaja que no soltarían.

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Debut de Jacoby Brissett con Baltimore

Con los Chargers arriba 23-20, Zay Flowers, de Baltimore, aquejado por problemas de balones sueltos a lo largo de su carrera, perdió otro tras atrapar un pase cerca de la yarda 45 de Los Angeles con 2:03 por jugar. Luego Herbert lanzó el balón al exjugador de los Ravens Charlie Kolar para el primero y diez que prácticamente sentenció el partido.

Jacoby Brissett lanzó para 340 yardas en su debut con Baltimore. Con Lamar Jackson y Tyler Huntley ambos en la lista de reservas lesionados, los Ravens adquirieron a Brissett con la esperanza de que el veterano pudiera al menos mantener funcional la ofensiva mientras Baltimore intenta evitar salir de la contienda por los playoffs.