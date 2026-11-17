Presidente de Mongolia anuncia renuncia tras acusaciones económicas
El Partido Popular Mongol mantiene mayoría legislativa pese a crisis interna y cambios de primer ministro.
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ULÁN BATOR, Mongolia (AP) — El presidente de Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, anunció el martes que renunciará, luego de que el partido de oposición lo acusara de beneficiarse económicamente de un proyecto ferroviario del gobierno.
Presidente Mongolia renuncia proyecto ferroviario
El mandatario manifestó que cooperará con los investigadores.
Khurelsukh llegó al cargo como parte de una victoria arrolladora del Partido Popular Mongol en 2021, en la que el partido obtuvo mayorías en la legislatura. El primer ministro también pertenece al partido.
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Crisis política y cambios en el gobierno mongol
El partido se ha visto afectado por luchas internas en los últimos años, y el país ha visto a tres primeros ministros asumir el cargo en apenas nueve meses.
La renuncia de Khurelsukh entraría en vigor una vez que sea aceptada por el parlamento, conocido como el Gran Khural Estatal.
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