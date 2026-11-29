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Este domingo se termina la actividad de los Cuartos de Final del Apertura 2026, y se conocerán a los semifinalistas del torneo, que se unirán a Toluca, que eliminó al Atlas, y Rayados de Monterrey, que hicieron lo propio con las Águilas del América.

Chivas y Pachuca definen pase a semifinales

El primer partido del día será entre Chivas y Pachuca. Los dirigidos por Gabriel Milito tienen la tarea de remontar el resultado adverso conseguido en el estadio Hidalgo (1-2), aunque no será tarea sencilla.

Cruz Azul con ventaja ante León en cuartos final

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Para cerrar el día, Cruz Azul recibe a León con la eliminatoria prácticamente definida. El conjunto de Joel Huiqui derrotó a los Panzas Verdes en el Nou Camp 4-0, por lo que, aunque nada está definido, tienen pie y medio en las semifinales del certamen.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de Liguilla hoy?

Chivas vs Toluca

Sede: Estadio Akron

Horario: 19:07 horas (Tiempo del Centro de México)

Transmisión: Amazon Prime Video

Cruz Azul vs León

Sede: Estadio Banorte

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Transmisión: Canal 5, Vix y TUDN.