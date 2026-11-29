Horarios de partidos de NFL para hoy
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de NFL en México?
A las 12:00 del día
Bengals de Cincinnati vs Saints de New Orleans: FOX+ y FOX One
Jaguars de Jacksonville vs Titans de Tennessee: FOX y FOX One
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Vikings de Minnesota vs Falcons de Atlanta: Nu9ve y ViX Premium
Partidos NFL México horarios y canales
En la tarde, a las 15:05
Chargers de Los Angeles vs Patriots de New England: FOX+ y FOX One
A las 15:25
Cardinals de Arizona vs Commanders de Washington: FOX y FOX One
49ers de San Francisco vs Seahawks de Seattle: Nu9ve y ViX Premium
Transmisión de NFL en México: horarios y canales confirmados
Sunday Night Football a las 19:20
Browns de Cleveland vs Raiders de Las Vegas : ESPN y Disney+
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EFE
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