Charros RG2 ya son segundos

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La escuadra potosina Charros RG2 tuvo una destacada actuación este sábado en la Arena Potosí, durante el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves". En el segundo fin de semana de actividades, el equipo anfitrión acumuló 383 puntos para colocarse en la segunda posición de la clasificación de la categoría AAA y ubicarse en zona de semifinales. En la misma competencia, Rancho Santa Ana, del Estado de México, concluyó con 226 unidades, mientras que Rancho El Suspiro "PIQ", de Querétaro, sumó 216.

La presentación de los locales comenzó con la cala de caballo descalificada, pero José Andrés Aceves Aceves recompuso el camino al conseguir dos piales en el lienzo para aportar 41 puntos. En la suerte de colas, Charros RG2 acumuló 106 unidades, con 42 de José de Jesús Aceves Sánchez, 35 de Diego Reymundo Ibarra Miranda y 29 de Álvaro León León, resultado que permitió al conjunto potosino mantenerse competitivo en la búsqueda de una puntuación elevada.

En la monta de toro, Pedro Vega Herrejón consiguió 10 puntos, mientras que Antonio Silva Álvarez realizó el lazo cabecero de 27 unidades y Andrés Eduardo Aceves Hernández, cuyo nombre distingue esta edición del campeonato nacional, completó la terna con otros 27 puntos. Posteriormente, Giovanny Francisco Ávila Sanjuanico sumó 23 unidades en la monta de yegua, antes de que llegara una de las actuaciones más sobresalientes de la tarde.

José Andrés Aceves Aceves brilló en las manganas al concretar cinco aciertos: tres a pie, con los que obtuvo 77 puntos, y dos a caballo, que representaron otros 51. Finalmente, Óscar Guerra Aldana aportó 24 unidades en el paso de la muerte para sellar la puntuación de 383 puntos. Con este resultado, Charros RG2 se afianzó en el segundo puesto de la tabla general, con la posibilidad de continuar en la lucha por el título nacional.

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La jornada también destacó por la actuación de las escaramuzas. México Mío "Rancho Nuevo de Polotitlán", del Estado de México, consiguió un promedio de 325.50 puntos para colocarse en el subliderato de la eliminatoria femenil.