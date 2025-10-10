Chávez Jr. condiciona su retiro del boxeo

logo pulso
Por El Universal

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
México.- La carrera deportiva de Julio César Chávez Jr. todavía no está terminada. El hijo de la leyenda del boxeo tiene una condición muy clara para colgar los guantes, pese a los problemas que enfrenta fuera del ring.

Chávez Jr. peleó por última vez el 27 de junio de este año ante el estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California. A los pocos días del combate el pugilista mexicano fue detenido por el Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) debido a sus vínculos con el Cartel de Sinaloa. El 18 de agosto fue deportado a México y detenido en Hermosillo, Sonora ese mismo día debido a que había una orden de arresto en su contra.

Seis días más tarde, el 24 de agosto, Chávez Jr. fue puesto en libertad y así es como llevará su proceso legal. Inmediatamente el boxeador de 39 años volvió al gimnasio a entrenar, pues considera que su carrera en el boxeo no está terminada.

En entrevista con TUDN, el sinaloense reveló en qué condiciones se retiraría del box. “Esperemos que la (pelea) que sigue... Un buen rival me vea bien. De una buena pelea para poder continuar, porque si vuelvo a pelear y entonces pierdo, y me veo mal, pues hay que pensar en poder retirarse”, mencionó.

“Creces, tienes más edad y pasa lo que pasa. La gente empieza a decir ‘oye, escucha a Carlos Aguilar, dice que ya Julio está viejo y ya se acabó’. También Faitelson,’Julio, ya retírate, Julio’, cosas así. Pues a lo mejor tienen razón, pero es difícil”, concluyó.

El mismo boxeador confesó que solo una buena actuación mantendría en activo su carrera profesional, aunque no hay fecha y ni siquiera planes para que vuelva a subir al ring.

