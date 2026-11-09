Checo Pérez explota contra mecánicos por falla en pits en Brasil

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- "Checo Pérez terminó en la decimoctava posición del Gran Premio de Brasil, en una carrera complicada que volvió a poner a prueba su paciencia con los mecánicos de Cadillac. El mexicano explotó por una deficiente parada en pits, luego de que una falla en la pistola de impacto de la rueda delantera izquierda prolongara su detención más de ocho segundos.

Falla en la parada pits y reacción de Checo Pérez

"Esto es inaceptable para la siguiente parada, por favor. Esto no es aceptable nuevamente. ¡Vamos, muchachos!", reclamó el tapatío por la radio del equipo durante la vuelta 15. La molestia no fue menor, pues se trató de un error similar al que sufrió una semana antes en el Gran Premio de México, cuando perdió entre cuatro y cinco segundos y cayó hasta el puesto 19.

Consecuencias en la carrera y situación del equipo Cadillac

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Pese al contratiempo, Pérez logró completar la carrera en Interlagos, aunque apenas pudo rescatar el decimoctavo lugar, sin opciones de pelear por los puntos. La frustración del mexicano volvió a dejar en evidencia los problemas de ejecución de Cadillac, mientras su compañero Valtteri Bottas ni siquiera pudo tomar la salida.