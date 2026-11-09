logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Checo Pérez explota contra mecánicos por falla en pits en Brasil

La detención prolongada en Interlagos evidenció problemas en la ejecución del equipo Cadillac.

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 07:33 a.m.
A
Checo Pérez explota contra mecánicos por falla en pits en Brasil
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- "Checo Pérez terminó en la decimoctava posición del Gran Premio de Brasil, en una carrera complicada que volvió a poner a prueba su paciencia con los mecánicos de Cadillac. El mexicano explotó por una deficiente parada en pits, luego de que una falla en la pistola de impacto de la rueda delantera izquierda prolongara su detención más de ocho segundos.

      Falla en la parada pits y reacción de Checo Pérez

      "Esto es inaceptable para la siguiente parada, por favor. Esto no es aceptable nuevamente. ¡Vamos, muchachos!", reclamó el tapatío por la radio del equipo durante la vuelta 15. La molestia no fue menor, pues se trató de un error similar al que sufrió una semana antes en el Gran Premio de México, cuando perdió entre cuatro y cinco segundos y cayó hasta el puesto 19.

      Consecuencias en la carrera y situación del equipo Cadillac

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Pese al contratiempo, Pérez logró completar la carrera en Interlagos, aunque apenas pudo rescatar el decimoctavo lugar, sin opciones de pelear por los puntos. La frustración del mexicano volvió a dejar en evidencia los problemas de ejecución de Cadillac, mientras su compañero Valtteri Bottas ni siquiera pudo tomar la salida.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Checo Pérez explota contra mecánicos por falla en pits en Brasil
      Checo Pérez explota contra mecánicos por falla en pits en Brasil

      Checo Pérez explota contra mecánicos por falla en pits en Brasil

      SLP

      El Universal

      La detención prolongada en Interlagos evidenció problemas en la ejecución del equipo Cadillac.

      Cruz Azul lidera la tabla tras jornada 16 en Liga MX
      Cruz Azul lidera la tabla tras jornada 16 en Liga MX

      Cruz Azul lidera la tabla tras jornada 16 en Liga MX

      SLP

      El Universal

      Chivas y León empataron, lo que mantiene la competencia cerrada en la Liga MX.

      Cowboys remontan y ganan 27-23 a Colts
      Cowboys remontan y ganan 27-23 a Colts

      Cowboys remontan y ganan 27-23 a Colts

      SLP

      AP

      Kyle Larson gana su 3er. título de la Cup Series
      Kyle Larson gana su 3er. título de la Cup Series

      Kyle Larson gana su 3er. título de la Cup Series

      SLP

      AP