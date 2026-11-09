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Cruz Azul lidera la tabla tras jornada 16 en Liga MX

Chivas y León empataron, lo que mantiene la competencia cerrada en la Liga MX.

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 07:29 a.m.
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Cruz Azul lidera la tabla tras jornada 16 en Liga MX
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      La jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin con el empate entre Chivas y León, y con ese resultado hubo algunos movimientos en la tabla de posiciones, que se mantiene al rojo vivo a falta de una jornada para el final de la fase regular.

      Cruz Azul mantiene el liderato y próximos encuentros decisivos

      El Cruz Azul es líder en solitario con 32 puntos, pero en la última jornada se enfrentará al Rebaño, que está en tercer lugar con 30 puntos y sueña con robarles ese primer lugar. De esta forma, el juego en el estadio Akron, lo convierte en el partido más atractivo de la última fecha.

      Posiciones y posibilidades de clasificación a la Liguilla

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      En segundo lugar, está el América, con 30 puntos, seguido por el Toluca con 27 unidades, las mismas que el Atlas. De esta forma, si las Águilas vencen a Tigres en el Volcán serán los líderes, si es que Cruz Azul y Chivas dividen unidades. Finalmente, la zona de clasificación a Liguilla la completan Santos Laguna con 25 puntos, León con 23 y Pachuca con 22.

      Fuera de zona de Liguilla, pero con grandes posibilidades de meterse en la última jornada, están Tijuana (22 puntos), Rayados (21 puntos y un partido pendiente vs Querétaro), Pumas (21 puntos), Querétaro (20 puntos).

      La última jornada promete grandes emociones y de seguro habrá movimientos en la tabla de posiciones, con el liderato definido y algunos equipos que se aferrarán a su última oportunidad de clasificar a la fiesta grande.

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