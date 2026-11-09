Cruz Azul lidera la tabla tras jornada 16 en Liga MX

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin con el empate entre Chivas y León, y con ese resultado hubo algunos movimientos en la tabla de posiciones, que se mantiene al rojo vivo a falta de una jornada para el final de la fase regular.

Cruz Azul mantiene el liderato y próximos encuentros decisivos

El Cruz Azul es líder en solitario con 32 puntos, pero en la última jornada se enfrentará al Rebaño, que está en tercer lugar con 30 puntos y sueña con robarles ese primer lugar. De esta forma, el juego en el estadio Akron, lo convierte en el partido más atractivo de la última fecha.

Posiciones y posibilidades de clasificación a la Liguilla

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En segundo lugar, está el América, con 30 puntos, seguido por el Toluca con 27 unidades, las mismas que el Atlas. De esta forma, si las Águilas vencen a Tigres en el Volcán serán los líderes, si es que Cruz Azul y Chivas dividen unidades. Finalmente, la zona de clasificación a Liguilla la completan Santos Laguna con 25 puntos, León con 23 y Pachuca con 22.

Fuera de zona de Liguilla, pero con grandes posibilidades de meterse en la última jornada, están Tijuana (22 puntos), Rayados (21 puntos y un partido pendiente vs Querétaro), Pumas (21 puntos), Querétaro (20 puntos).

La última jornada promete grandes emociones y de seguro habrá movimientos en la tabla de posiciones, con el liderato definido y algunos equipos que se aferrarán a su última oportunidad de clasificar a la fiesta grande.