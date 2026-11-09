Persecución en El Naranjo finaliza con dos detenidos

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EL NARANJO.- Policías de la Guardia Civil Estatal persiguieron a presuntos delincuentes por las principales arterias de El Naranjo; hubo dos detenidos.

Durante la tarde de este domingo, los policías detectaron una camioneta tipo Suburban, color arena, en la que viajaban varios hombres sospechosos.

Por ese motivo, le marcaron el alto al conductor, pero este hizo caso omiso de la orden e intentó darse a la fuga, por lo que fue perseguido por varios sectores.

Según testigos, durante la persecución se escucharon detonaciones de arma de fuego; sin embargo, no se pudo determinar quiénes realizaron los disparos.

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Fue sobre la carretera que conduce a Ciudad del Maíz donde la camioneta volcó y fueron detenidos dos hombres.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los detenidos llevaban artefactos ponchallantas, cámaras de videovigilancia y sustancias con características de droga, motivo por el cual fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.