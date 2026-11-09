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Acercan servicios médicos a población

Se cuentan con clínicas en cuatro comunidades

Por Carmen Hernández

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Acercan servicios médicos a población
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      SANTA CATARINA.- El municipio cuenta con clínicas en cuatro comunidades, se tienen médicos cubanos que brindan atención médica a la población para que tengan una vida sana. 

      El presidente municipal Juan Carlos Ramos, dio a conocer que se cuenta con clínicas en las comunidades de Puerta de Salto, Calabazas, Santa María Acapulco y la cabecera municipal. 

      En las instituciones médicas se tiene el apoyo de médicos cubanos, que están haciendo fuerte, se contrató a dentistas y dos enfermeros.  

      Se brinda atención las 24 horas, incluso se cuenta con ambulancias para trasladar a los pacientes en caso de una emergencia al Hospital Regional IMSS del Bienestar, ubicado en el municipio de Rioverde. 

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      Finalmente dijo que se está apoyando a las personas que necesitan medicamentos y traslado, para que puedan tener una vida sana.

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