Acercan servicios médicos a población
Se cuentan con clínicas en cuatro comunidades
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SANTA CATARINA.- El municipio cuenta con clínicas en cuatro comunidades, se tienen médicos cubanos que brindan atención médica a la población para que tengan una vida sana.
El presidente municipal Juan Carlos Ramos, dio a conocer que se cuenta con clínicas en las comunidades de Puerta de Salto, Calabazas, Santa María Acapulco y la cabecera municipal.
En las instituciones médicas se tiene el apoyo de médicos cubanos, que están haciendo fuerte, se contrató a dentistas y dos enfermeros.
Se brinda atención las 24 horas, incluso se cuenta con ambulancias para trasladar a los pacientes en caso de una emergencia al Hospital Regional IMSS del Bienestar, ubicado en el municipio de Rioverde.
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Finalmente dijo que se está apoyando a las personas que necesitan medicamentos y traslado, para que puedan tener una vida sana.
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