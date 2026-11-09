Municipios de la Huasteca Sur, a oscuras

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CIUDAD VALLES.- Fueron 13 los municipios que tuvieron corte de luz programado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 10 de la Huasteca Potosina y tres más de Querétaro, por lo que se quedaron sin energía eléctrica casi todo el domingo.

La paraestatal dejó sin energía eléctrica a los municipios de Tamazunchale, Matlapa, Axtla, Xilitla, Tampacán, Tampamolón, así como unas comunidades de San Martín, Coxcatlán, San Antonio y Huehuetlán desde las cinco de la mañana, hasta la una de la tarde, por trabajos de mantenimiento y sustitución de estructuras que sostienen líneas de 115 KV, para mejorar el servicio en todas estas localidades, además de las quejas que se han presentado por constantes cortes.

Así también, dejó sin poder a los municipios queretanos de Landa de Matamoros y localidades de Jalpan de Serra.

Aunque hubo algunas dilaciones en el regreso de la energía, el horario se cumplió en la mayoría de los casos, sin que se presentaran quejas de usuarios por la falta de energía eléctrica.

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