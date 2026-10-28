Autogoles salvan al Inter ante Venezia

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Gracias a dos goles en propia puerta del Venezia, el Inter de Milan volvió a resolver (0-2) en los últimos minutos un partido que se le complicó más de lo esperado para mantenerse en la lucha por el liderato, que comparte con el Lazio, y llegar con buenas sensaciones al derbi contra el Milan de este sábado.

El Inter de Cristian Chivu, todavía invicto en la Serie A con ocho victorias y una derrota, asumió el control del balón desde los primeros minutos, pero se encontró con un Venezia ordenado, intenso en la presión y peligroso al contragolpe.

El conjunto interista, que salió con Marcus Thuram y Ange-Yoan Bonny en ataque ante la baja de Lautaro Martínez por lesión, y con Federico Dimarco y Andy Diouf abiertos por las bandas, movió el balón de lado a lado para encontrar los espacios que necesitaba pero el equipo del León de San Marcos mantuvo compacto el bloque durante buena parte del encuentro.

Akor Adams fue determinante en el ataque del conjunto veneciano en la primera mitad y Redouane Halhal en defensa. Los locales gozaron de varias oportunidades y en el minuto 30 Lion Lauberbach marcó para el Venezia tras aprovechar un rechace, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

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Seis minutos después, el delantero alemán volvió a estar cerca de marcar con un remate de primeras que, tras la intervención del portero del Inter, acabó estrellándose en el larguero.

A mitad de la segunda parte, el propio Adams volvió a marcar tras superar a Provedel, aunque el tanto fue invalidado por fuera de juego, el segundo gol anulado al Venezia en el encuentro. El duelo entre el líder y el colista estuvo igualado hasta la última media hora.

En el tramo final, el Inter insistió en busca de una victoria, con Pio Esposito ya en el campo por Bonny, y encontró su premio con un toque de suerte.

En el minuto 79, Thuram penetró por la izquierda y puso un pase raso al área pequeña que el defensa argentino Matias Moreno desvió hacia su propia portería al intentar despejar.

Tres minutos después, un córner envenenado de Hakan Calhanoglu terminó con Halhal, que había jugado un gran partido, introduciendo el balón en su portería con el hombro derecho para establecer el 0-2.

Los dos tantos castigaron la resistencia del conjunto de Davide Nicola, recién ascendido, que se hunde en la última posición con tres puntos en nueve jornadas. El Inter, por su parte, sigue invicto, con 25 puntos de 27 posibles.