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Chelsea gana 6-3 a Leeds en Copa de la Liga con remontada

El equipo de Xabi Alonso remontó con goles de suplentes como Cole Palmer y Pedro Neto en Copa de la Liga.

Por AP

Septiembre 09, 2026 06:09 p.m.
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Chelsea gana 6-3 a Leeds en Copa de la Liga con remontada
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      LONDRES (AP) — Chelsea marcó cuatro goles en 12 minutos para lograr una victoria de remontada por 6-3 contra Leeds el miércoles en la Copa de la Liga inglesa.

      Remontada decisiva de Chelsea en Stamford Bridge

      El equipo de Xabi Alonso perdía 2-0 después de 48 minutos en Stamford Bridge, pero el suplente Cole Palmer le dio la vuelta al partido.

      Tras ingresar después del descanso, Palmer anotó de penalti en el 53 y consiguió el gol del empate con un disparo bajo con efecto dos minutos después.

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      Goles clave de suplentes y reacción de Leeds

      Otro suplente del descanso, Pedro Neto, puso a Chelsea por delante al cumplirse la hora de juego y Danny Welbeck puso el 4-2 en el 65.

      Leeds se había adelantado con goles de Tarik Muharemovic en el 23 y de Brenden Aaronson tres minutos después del descanso.

      Dominic Calvert-Lewin anotó en el 75 para dar esperanzas a los visitantes con el 4-3, pero Chelsea sentenció la victoria con goles de Valentín Barco en el 80 y de Welbeck de nuevo en el cuarto minuto del tiempo añadido.

      Fue la cuarta vez en cinco partidos esta temporada que Chelsea ha encajado dos o más goles en un encuentro.

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