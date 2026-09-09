Chelsea gana 6-3 a Leeds en Copa de la Liga con remontada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LONDRES (AP) — Chelsea marcó cuatro goles en 12 minutos para lograr una victoria de remontada por 6-3 contra Leeds el miércoles en la Copa de la Liga inglesa.

Remontada decisiva de Chelsea en Stamford Bridge

El equipo de Xabi Alonso perdía 2-0 después de 48 minutos en Stamford Bridge, pero el suplente Cole Palmer le dio la vuelta al partido.

Tras ingresar después del descanso, Palmer anotó de penalti en el 53 y consiguió el gol del empate con un disparo bajo con efecto dos minutos después.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Goles clave de suplentes y reacción de Leeds

Otro suplente del descanso, Pedro Neto, puso a Chelsea por delante al cumplirse la hora de juego y Danny Welbeck puso el 4-2 en el 65.

Leeds se había adelantado con goles de Tarik Muharemovic en el 23 y de Brenden Aaronson tres minutos después del descanso.

Dominic Calvert-Lewin anotó en el 75 para dar esperanzas a los visitantes con el 4-3, pero Chelsea sentenció la victoria con goles de Valentín Barco en el 80 y de Welbeck de nuevo en el cuarto minuto del tiempo añadido.

Fue la cuarta vez en cinco partidos esta temporada que Chelsea ha encajado dos o más goles en un encuentro.