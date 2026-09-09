Embajador Johnson reporta entrega de más de 350 fugitivos a México
Desde enero de 2025, Estados Unidos ha entregado a México más de 350 fugitivos por delitos graves.
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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reportó más de 350 personas fugitivas entregadas a México por diversos delitos, desde el inicio de la administración de Donald Trump en enero de 2025.
Cooperación EU-México fortalece entrega de fugitivos
"Y la cifra sigue aumentando", dijo en sus redes sociales el diplomático estadounidense al compartir una imagen con diversas entregas.
Destacó el embajador Johnson que su país ha entregado a fugitivos buscados en México por delitos graves como homicidio, tráfico de personas, tráfico de armas, violación, abuso de menores, robo y pertenencia a organizaciones narcoterroristas.
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Impacto de la cooperación bilateral en la justicia
"La cooperación EU-México da resultados y reafirma que los criminales rendirán cuentas ante la justicia y no tendrán dónde esconderse", escribió Johnson.
En la imagen de su publicación resalta "cooperación más fuerte", que "los criminales rinden cuentas" y que "no tienen escondite".
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