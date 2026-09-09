Precio del petróleo supera 100 dólares por barril tras ataques en Oriente Medio

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NUEVA YORK (AP) — El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril el miércoles mientras se intensificaban los combates entre Estados Unidos e Irán, lo que amenaza con aumentar los costos para los consumidores y las empresas en todo el mundo.

Precio petróleo supera 100 dólares por conflicto Irán Estados Unidos

El crudo Brent, el referente internacional, cerró en 101,21 dólares por barril al final de la jornada, después de ataques contra instalaciones petroleras y barcos en Oriente Medio que podrían debilitar aún más la cadena de suministros. El crudo de referencia en Estados Unidos le siguió de cerca y cerró en 96,05 dólares por barril.

Los últimos acontecimientos en la guerra, tanto las perspectivas de paz como la reanudación de hostilidades, ya han provocado vaivenes en el mercado. El regreso del petróleo a la marca de los 100 dólares genera preocupación porque expertos han advertido que un periodo prolongado de precios elevados agravaría las consecuencias económicas del conflicto, que comenzó hace más de seis meses .

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El crudo es el ingrediente principal de combustibles cotidianos como la gasolina y el diésel —que también están viendo un nuevo repunte de precios— y los mayores costos de la energía en general se trasladan a casi todas las partes de la cadena de suministro, desde los comestibles hasta la ropa, los cosméticos y más.

"Que el Brent supere los 100 dólares es un hito psicológico importante para los mercados, pero la mayor preocupación es lo que esto significa para la inflación", señaló Lukman Otunuga, jefe de investigación de mercados del bróker global FXTM .

Mientras tanto, podrían acumularse ramificaciones políticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha intentado repetidamente restar importancia a la guerra que él mismo inició junto con Israel, dijo el miércoles que es probable que los precios del petróleo no bajen hasta después de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Suben costos de gasolina y diésel en EE.UU. por conflicto entre Irán y Estados Unidos

Esto es lo que sabemos.

Qué está impulsando el último aumento de los precios del petróleo

Los precios del crudo se dispararon después de que Israel y Estados Unidos iniciaran una guerra contra Irán a finales de febrero. Gran parte de ello se debe a que los combates han detenido la mayor parte del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Los precios han fluctuado considerablemente durante los últimos seis meses. El Brent se disparó en los primeros días de la guerra, y en un momento dado llegó brevemente a casi 120 dólares por barril. La volatilidad a veces dio lugar a fuertes oscilaciones de precios, pero el referente se mantuvo por encima de los 100 dólares durante un mes completo entre finales de abril y principios de mayo.

Los costos del petróleo se enfriaron a principios del verano boreal, cayendo más cerca de los niveles previos a la guerra (aproximadamente 70 dólares por barril) cuando se generaron esperanzas de paz y un plan para sacar petróleo del golfo Pérsico de forma segura. Pero pronto se acumularon nuevos ataques y las conversaciones se derrumbaron, lo que provocó que el petróleo volviera a subir, aunque todavía con cierta volatilidad. La última vez que el Brent cerró por encima de los 100 dólares fue por un solo día a finales de julio. Los precios se han mantenido por encima de los 90 dólares desde finales de agosto.

El salto de esta semana se dio tras la última escalada: el ejército de Estados Unidos atacó cinco petroleros iraníes el martes, en respuesta a ataques con misiles contra un buque de guerra estadounidense, y después de que ataques de hutíes de Yemen provocaran incendios en instalaciones petroleras en Arabia Saudí.

Los recientes ataques de los hutíes de Yemen podrían restringir aún más los suministros mundiales de petróleo porque apuntaron a una ruta de transporte alternativa a la que Arabia Saudí ha recurrido para transportar petróleo durante la guerra.

Los mayores costos de la energía ya han pesado sobre los consumidores, las empresas y las economías nacionales este año.

Entre algunas de las consecuencias más inmediatas de los precios más altos del petróleo están los mayores costos de la gasolina. Y el aumento de los precios del diésel eleva los costos de transporte de bienes cotidianos trasladados en camiones, trenes y barcos.

Los países de Asia y África —que dependen más de las importaciones de Oriente Medio— han sufrido algunos de los impactos más fuertes a lo largo de la guerra.

En Nigeria, los precios del diésel han subido más de 90%, y los precios de la gasolina han aumentado casi 58% desde finales de febrero, según los datos más recientes del rastreador energético Global Petrol Prices. Países como Indonesia (diésel +87% y gasolina +38%) y Líbano (diésel +80% y gasolina +46%) también han experimentado fuertes aumentos.

En Estados Unidos, el precio promedio de un galón de gasolina regular subió a 4,22 dólares el miércoles —1,11 dólares por barril—, casi 42% más que los 2,98 dólares por galón de antes de que comenzara la guerra, según la asociación automovilística AAA. Mientras tanto, el precio del diésel en Estados Unidos sigue subiendo a nuevos récords, marcando otro máximo histórico (sin tener en cuenta la inflación) de 5,94 dólares por galón (1,56 dólares por litro) en promedio el miércoles según AAA, casi 58% más que al inicio de la guerra.

Los precios del diésel pueden tener un impacto desproporcionado en los consumidores porque se utiliza en el transporte y la producción. Algunas empresas ya han trasladado costos a los consumidores en forma de cargos adicionales en pedidos en línea y paquetes por correo.

Y los compradores podrían ver cómo cada vez más el impacto de los precios se traslada a los estantes de las tiendas, particularmente en comestibles perecederos y productos agrícolas, que necesitan reponerse con frecuencia, o incluso cosecharse usando equipos agrícolas impulsados por diésel.

Los impactos del petróleo no terminan ahí. El combustible de aviación se ha vuelto tan caro que muchas aerolíneas han recortado vuelos a la vez que aumentan tarifas y cargos. Y un petróleo más caro podría elevar los costos de una larga lista de productos derivados del petróleo, desde ropa hasta crayones, así como del gas natural necesario para fabricar fertilizante químico, que enfrenta una presión adicional de suministro por la guerra.

Analistas advierten que guerra Irán-Estados Unidos mantiene alza en precios del crudo

Puede tomar tiempo para que todos los impactos energéticos se trasladen por la cadena de suministro. lo que significa que las presiones incluso de etapas anteriores de la guerra podrían tener efectos que aún no se han materializado por completo. Y el regreso del Brent a 100 dólares podría sumarse a esos costos.

Otunuga, de FXTM, señaló el miércoles que una gran pregunta se reduce a cuánto dura el incremento, apuntando, por ejemplo, al único día de julio en que el Brent estuvo por encima de la marca de los 100 dólares.

"Esta vez se siente diferente", escribió Otunuga, señalando el aumento de las tensiones. Añadió que un cierre sólido por encima de 100 dólares "confirma que esto no es sólo un repunte causado por titulares" de prensa y potencialmente abre la puerta hacia 110 dólares, aunque todavía existe la posibilidad de que el impulso se desvanezca.

Analistas de Bank of America también dijeron esta semana que nuevas interrupciones en refinerías en Rusia, la reducción de la actividad de refinado en otros lugares y los inventarios en descenso han empujado los precios del diésel y la gasolina bruscamente a nivel mundial .

Los analistas aumentaron su pronóstico del precio del petróleo para la segunda mitad del año a 83 dólares por barril "a la luz de interrupciones más persistentes en Ormuz", pero dijeron que aún esperaban que el transporte marítimo a través del estrecho se reanudara gradualmente. Si los ataques siguen restringiendo el tráfico, los precios podrían alcanzar 95-120 dólares por barril, mientras que los daños a la infraestructura energética principal podrían producir picos de hasta 150 dólares por barril, escribieron los analistas.

La posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos parece "cada vez más improbable" y "podría seguir siendo esquiva incluso después", añadieron los analistas. Las próximas elecciones ahora están a apenas 8 semanas.

Los elevados costos de la energía podrían resultar particularmente desafiantes para el Partido Republicano al que pertenece Trump, ya que muchos votantes están descontentos con su gestión de la economía. El propio Trump dijo el miércoles que no creía que los precios del petróleo se enfriarían antes de las elecciones de mitad de mandato, pero que bajarían "poco después".