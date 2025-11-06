Chelsea sobrevive ante el Qarabag

El suplente argentino Alejandro Garnacho salvó los muebles para Chelsea con su gol en la segunda mitad y el equipo inglés rescató el empate 2-2 ante Qarabag. Chelsea pegó primero en la visita a Azerbaiyán con el tanto del adolescente brasileño Estevao a los 16 minutos, pero los anfitriones voltearon el marcador. Leandro Andrade niveló a los 29 y Marko Jankovic convirtió un penal a los 39.

Garnacho facturó a los 53 para Chelsea, que venía de encadenar victorias en la Champions sobre Ajax y Benfica luego de comenzar la fase de liga con una derrota ante el líder Bayern Múnich.

En el otro partido temprano, el club chipriota Pafos logró su primera victoria en la fase de liga al vencer de local 1-0 al Villarreal español. Villarreal, que regresó a la Liga de Campeones por primera vez desde que alcanzó las semifinales en 2022, sigue sin ganar después de cuatro partidos.