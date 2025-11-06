EU vive cierre más largo

Washington.- El presidente Donald Trump presionó el miércoles a los senadores republicanos para poner fin al cierre de gobierno, que ya se convirtió en el más largo en la historia del país, culpando al estancamiento de la derrota del partido en las contiendas electorales del día anterior. Los resultados de los comicios, por su parte envalentonaron a los demócratas que se preparaban para una lucha.

Trump, cuyo primer mandato en la Casa Blanca alcanzó el récord anterior para un cierre gubernamental, dijo que este fue un “gran factor negativo” en las contiendas del martes. Reiteró sus demandas para que los republicanos eliminen las tácticas de obstruccionismo en el Senado como una vía para reabrir el gobierno, algo que los senadores se han negado a hacer.

Impulsados por sus victorias electorales, los demócratas también soportaron su postura. La cúpula del partido señaló que es hora de que Donald Trump se tome en serio la negociación para poner fin al estancamiento. Exigieron que deje de estar al margen y se reunió con los líderes legislativos para resolver el problema de los subsidios de atención médica en torno a los cuales gira el debate.

“Los resultados electorales deben ser una clara señal de advertencia para Donald Trump de que debe reunirse con nosotros para poner fin a esta crisis”, dijo el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahora en su día 36, el cierre y sus impactos se han profundizado a nivel nacional. Los cierres federales están alterando la vida de millones de estadounidenses con recortes a programas, retrasos en vuelos y trabajadores que buscan la forma de salir adelante sin un salario.