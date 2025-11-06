Mamdani: NY, lista para luchar vs. Trump

Nueva York.- Zohran Mamdani no perdió tiempo como alcalde electo de la ciudad de Nueva York antes de dirigirse al hombre que amenazó no sólo con retirarle fondos a la ciudad, sino también con arrestarlo y deportarlo si ganaba los comicios.

“Donald Trump, sé que estás viendo esto, así que tengo unas palabras para ti: sube el volumen”, manifestó Mamdani, un demócrata, al presidente republicano desde el escenario en su fiesta de victoria en Brooklyn.

Emitió un desafío directo al presidente. “Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”, declaró.

El día después de la elección, Trump se refirió repetidamente a Mamdani, describiendo al alcalde electo como una pesadilla que prometió combatir mientras vinculaba a otros políticos demócratas con la nueva estrella política de su partido.

“Si quieren ver lo que los demócratas del Congreso desean hacer con Estados Unidos, sólo miren el resultado de la elección de ayer en Nueva York, donde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande del país”, dijo Trump.

Mamdani, quien nació en Uganda y se naturalizó estadounidense después de graduarse de la universidad, continuó presentándose como el emblema de la resistencia contra el presidente, quien ha perseguido una agenda agresiva y antiinmigrante durante su segundo mandato.

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, desde esta noche, liderada por un inmigrante”, afirmó en su discurso de victoria. “Así que escúchame, presidente Trump, cuando digo esto: Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por todos nosotros”.

Mamdani reconoció que el expresidente más poderoso de la ciudad será uno de los principales desafíos que tendrá como gobernante municipal.

“Los neoyorquinos enfrentan crisis gemelas en este momento: una administración autoritaria y una crisis de asequibilidad”, manifestó. “Y será mi trabajo cumplir con ambas”. Mamdani habló sobre “blindar” la ciudad de Nueva York contra Trump, lo que, según él, implica “proteger a los que menos poder tienen contra el hombre que más poder tiene en este país”.