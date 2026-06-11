Chiefs firman a Patrick Mahomes
Reestructuran su contrato y el QB podrá ganar más de 500 mdd
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KANSAS CITY.- Los Chiefs y el quarterback Patrick Mahomes acordaron reestructurar su contrato para añadir dos años al acuerdo actual y elevar la compensación total por encima de los 500 millones de dólares, informó a The Associated Press el miércoles una persona familiarizada con los términos.
La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque los Chiefs no divulgan los términos financieros de sus contratos.
Mahomes firmó en 2020 un contrato de 10 años y 450 millones de dólares que estableció un referente no solo para la posición de quarterback, sino para cualquier jugador de la NFL. La más reciente extensión vincula al dos veces MVP con los Chiefs hasta la temporada 2033, cuando Mahomes tendrá 38 años, y asciende a 504.75 millones de dólares, con incentivos y aumentos escalonados que podrían llevar el valor a 522.25 millones.
"La magia continúa", escribió el miércoles en redes sociales su agencia, Equity Sports, y su director ejecutivo, Chris Cabott.
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Los Chiefs y Mahomes suelen reajustar su contrato en la temporada baja, lo que le da al equipo flexibilidad financiera para rodearlo del talento suficiente como para competir por campeonatos. Sin embargo, el acuerdo más reciente incluye un aumento salarial considerable después de que contratos recientes para otros quarterbacks —entre ellos Dak Prescott, Jordan Love, Joe Burrow y Josh Allen— redefinieran el mercado de la posición.
El contrato de Prescott, por cuatro años, incluía un promedio líder en la liga de 60 millones de dólares por temporada. Mahomes promediará 63.1 millones de dólares.
Mahomes se sometió a una cirugía que puso fin a su temporada el diciembre pasado, después de desgarrarse ligamentos de la rodilla izquierda en los minutos finales de una derrota ante los Chargers. Ha pasado toda la temporada baja rehabilitándose de la lesión en Kansas City, y ha estado en el campo durante todo el programa de temporada baja de los Chiefs, que concluye el jueves con el último día de su minicampamento obligatorio de tres días.
"Me gusta lo que he visto. Está trabajando duro", dijo el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, a principios de los entrenamientos de temporada baja. "Esto es bueno para él, quiero decir, salir ahí y lanzar. Es una buena rehabilitación mientras continúa rehabilitándose, así que mantiene la química con los receptores abiertos. O está haciendo práctica parcial y — pero es importante que mantenga su sincronización. Se está matando para ponerse en esta posición".
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