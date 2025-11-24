logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Chiefs se recuperan y derrotan a Colts

Por AP

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Chiefs se recuperan y derrotan a Colts

KANSAS CITY.- Patrick Mahomes lanzó para un máximo de la temporada de 352 yardas, Kareem Hunt corrió para 104 yardas y un touchdown, y el quinto gol de campo de Harrison Butker en el juego le dio el domingo a los Chiefs de Kansas City una victoria por remontada de 23-20 en tiempo extra sobre los Colts de Indianápolis.

Rashee Rice tuvo ocho recepciones para 141 yardas, incluidas dos cruciales en la serie de touchdown de empate de los Chiefs en el tiempo reglamentario y otra en el tiempo extra, después de que Kansas City (6-5) obligara a los poderosos Colts (8-3) a despejar en una cuarta serie consecutiva de tres y fuera.

Butker terminó el juego con un gol de campo de 27 yardas con poco menos de dos minutos restantes en el tiempo extra, manteniendo potencialmente vivas las esperanzas de playoffs de los Chiefs. Los campeones reinantes de la AFC habían perdido sus dos juegos anteriores, y otra derrota contra uno de los equipos más calientes de la NFL el domingo habría dejado al equipo de Andy Reid necesitando mucha ayuda para regresar a la postemporada.

Los Colts desperdiciaron una ventaja de 20-9 en el último cuarto gracias en parte a algunas decisiones cuestionables en las jugadas y una ejecución aún peor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Real Madrid se estanca en Elche
El Real Madrid se estanca en Elche

El Real Madrid se estanca en Elche

SLP

Agencias

Rams vencen por paliza a Buccaneers
Rams vencen por paliza a Buccaneers

Rams vencen por paliza a Buccaneers

SLP

AP

Matthew Stafford lanzó tres pases de anotación para Los Ángeles en la primera mitad

Italia, el rey de la Copa Davis
Italia, el rey de la Copa Davis

Italia, el rey de la Copa Davis

SLP

AP

Se corona por tercer año consecutivo al vencer a España en la final

Patriots extienden racha a 9 triunfos
Patriots extienden racha a 9 triunfos

Patriots extienden racha a 9 triunfos

SLP

AP